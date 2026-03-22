國際城市劍道交流賽高雄開打 400劍士跨國過招

將軍之劍劍術流派「柳生制岡流」演武表演。（高市文化局提供）

2026國際城市劍道文化交流大會吸引400位好手齊聚高雄以劍會友，主辦單位今（22）日安排劍道教士七段石黑峰司表演難得一見的「柳生制剛流」，展現日本武道文化傳承及藝術價值。

國際城市劍道文化交流大會昨天率先在武德殿進行首輪個人賽，今天移師中山大學進行個人前16強比試及團體賽，開幕式由高市文化局文資中心主任曾宏民和台灣劍道聯盟會長陳信寰揭開序幕，包括立委邱議瑩、市議員簡煥宗、高市運發局長侯尊堯、日本國際社會人劍道俱樂部會長渡並直、韓國延世大學名譽教授文聖彬、韓國國際社會人劍道聯盟會長金成喆等人，均到場觀禮。

請繼續往下閱讀...

陳信寰表示，劍道國際城市交流大會已舉辦逾20年，今年參賽城市包含日、韓、美、德、希臘、越南和香港等地，吸引400位好手齊聚高雄以劍會友，此次特地安排去年個人賽冠軍「獨臂劍王」菊池雅樹擔任開幕典禮選手宣誓代表，其單臂揮劍身影被視為日本武道精神「交劍知愛、一期一會」的具體實踐。

大會並安排劍道教士七段的石黑峰司表演難得一見的「柳生制剛流」，「柳生制剛流」是極少數可被稱為「將軍之劍」的劍術流派，從江戶時代流傳至今令和年代，展現日本武道文化傳承及藝術價值。

曾宏民表示，自2004年高雄武德殿修復完成，文化局即與劍道文化促進會合作在武德殿推廣劍道，2005年首辦劍道國際城市交流大會，迄今已逾20年，很高興劍道能持續以高雄武德殿為基地。

2026國際城市劍道文化交流大會吸引日本眾多好手慕名參加。（高市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法