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    步兵117旅短少8千發步槍空彈殼？ 陸軍八軍團：全案移送法辦

    2026/03/22 13:19 記者陳文嬋／高雄報導
    步兵第117旅驚傳短少5.56公厘步槍空彈殼。示意圖與新聞無關。（資料照）

    步兵第117旅驚傳短少5.56公厘步槍空彈殼。示意圖與新聞無關。（資料照）

    陸軍第八軍團指揮部所屬步兵第117旅驚傳短少5.56公厘步槍空彈殼近7900發，從1月中打靶至3月17日才發現，八軍團坦承疏失將追究責任，遺失或被偷仍待查明，全案依違反槍砲彈藥管制條例及陸海空軍刑法移送法辦。

    陸軍第八軍團指揮部今表示，3月17日赴轄屬步兵第117旅實施例行性械彈督導時，清查發現單位存管射擊後尚未繳回5.56公厘步槍空彈殼數量與帳籍登載不符。

    八軍團為釐清差異，當下即指派軍團副指揮官楊少將編組專案人員進駐實施法紀調查，並於19日將全案移送偵辦。

    軍方清查短少5.56公厘步槍空彈殼近7900發，憲兵隊帶回10多人調查後移送法辦；八軍團表示，全案秉持絕不掩蓋、不遮掩原則，主動報請高雄地檢署指揮偵辦，務期查明涉案人員，以釐清彈殼流向。

    八軍團並針對自軍團至各下級單位，因未按法規執行庫儲管理與督管責任，而衍生管理罅隙，從重究責、從嚴處罰，絕不寬貸；另專案調查同時通令全面清點轄內各彈庫彈藥，清點後帳料均相符。

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