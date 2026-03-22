高雄清明掃墓「陸空聯防」山林火災 最高可罰60萬元

消防局啟動陸空聯防，強化科技巡查，嚴防公墓及山林火災。（市府提供）

清明節將至，民眾陸續掃墓祭祖，消防局啟動「陸空聯防」，出動無人機，加強巡查公墓，並設置防火設備，嚴防山林火警，民眾若未經許可燃燒雜物釀災，將面臨《消防法》、《空氣污染防制法》及《森林法》罰則，最高可罰60萬元。

高雄山區多處公墓因地形特性及枯枝落葉堆積，過往常成為山林火災易發熱點，加上天氣乾燥，焚燒紙錢或燃放爆竹也易引發火災，消防局為防範掃墓用火不慎引發山林火災，提前規劃防火措施。

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杉林消防分隊為從源頭降低危害，與杉林區公所合作，於清明前展開大規模除草作業，清除易燃枯草與蔓藤，減少火勢延燒可能；並於公墓放置防火大水桶，且提前加滿水，方便民眾燒金紙後，可立即撲滅餘燼，避免火花飛散引發意外，降低火災發生風險。

消防局並出動無人機，進行空拍巡查，如發現煙霧或火源，立即通報處置，透過無人機高空優勢與地面人員即時聯動，能於火災發生萌芽階段迅速掌握並撲滅。

消防局也於各公墓主要出入口架設廣播設備，提醒民眾「不隨意焚燒雜草」及「務必撲滅餘燼」，掃墓不使用火源，雜草應裝袋處理，並善用紙錢集中代燒機制，讓防火觀念在掃墓過程中落實。

消防局呼籲民眾掃墓遵守「四不二記得」原則，包括除草不用火、紙錢不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放，記得撲滅餘燼、記得帶走垃圾，可下載「高雄市行動防災App」及「急救先鋒App」，共同守護山林環境與公共安全。

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