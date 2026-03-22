為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 高雄市

    高雄清明掃墓「陸空聯防」山林火災 最高可罰60萬元

    2026/03/22 11:24 記者陳文嬋／高雄報導
    消防局啟動陸空聯防，強化科技巡查，嚴防公墓及山林火災。（市府提供）

    消防局啟動陸空聯防，強化科技巡查，嚴防公墓及山林火災。（市府提供）

    清明節將至，民眾陸續掃墓祭祖，消防局啟動「陸空聯防」，出動無人機，加強巡查公墓，並設置防火設備，嚴防山林火警，民眾若未經許可燃燒雜物釀災，將面臨《消防法》、《空氣污染防制法》及《森林法》罰則，最高可罰60萬元。

    高雄山區多處公墓因地形特性及枯枝落葉堆積，過往常成為山林火災易發熱點，加上天氣乾燥，焚燒紙錢或燃放爆竹也易引發火災，消防局為防範掃墓用火不慎引發山林火災，提前規劃防火措施。

    杉林消防分隊為從源頭降低危害，與杉林區公所合作，於清明前展開大規模除草作業，清除易燃枯草與蔓藤，減少火勢延燒可能；並於公墓放置防火大水桶，且提前加滿水，方便民眾燒金紙後，可立即撲滅餘燼，避免火花飛散引發意外，降低火災發生風險。

    消防局並出動無人機，進行空拍巡查，如發現煙霧或火源，立即通報處置，透過無人機高空優勢與地面人員即時聯動，能於火災發生萌芽階段迅速掌握並撲滅。

    消防局也於各公墓主要出入口架設廣播設備，提醒民眾「不隨意焚燒雜草」及「務必撲滅餘燼」，掃墓不使用火源，雜草應裝袋處理，並善用紙錢集中代燒機制，讓防火觀念在掃墓過程中落實。

    消防局呼籲民眾掃墓遵守「四不二記得」原則，包括除草不用火、紙錢不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放，記得撲滅餘燼、記得帶走垃圾，可下載「高雄市行動防災App」及「急救先鋒App」，共同守護山林環境與公共安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播