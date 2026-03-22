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    首頁 > 高雄市

    高雄搶人才！經發局攜6企業推「亞灣科技職擊專區」 3月25日登場

    2026/03/22 09:16 記者王榮祥／高雄報導
    高市經發局去（2025）年參與高雄科技大學就業博覽會，成功協助企業延攬多位優秀新血。（經發局提供）

    高市經發局去（2025）年參與高雄科技大學就業博覽會，成功協助企業延攬多位優秀新血。（經發局提供）

    高雄搶人才！高市經發局攜手6家企業，3月25日將在高雄科大建工校區「職向未來，薪動高科」校園就業博覽會啟動「亞灣科技職擊專區」，媒合高階人才。

    經發局說明，亞灣科技職擊專區集結計畫進駐亞灣企業，釋出超過百個AI、軟體開發及數據分析等熱門高階職缺，邀請應屆畢業生及求職者到場與企業面對面交流，開啟職涯新契機。

    經發局長廖泰翔表示，隨亞灣區招商成果逐步展現，智慧科技創新生態系已成形，多家指標企業陸續進駐高雄，企業對人才的需求也快速攀升。

    這次選在擁有2.8萬名學生、每年培育逾5000名畢業生的高科大舉辦徵才，正是看中其橫跨工業、商業與海事等多元領域的學術能量，期望精準媒合產業所需人才。

    亞灣科技職擊專區匯集多家具國際競爭力並深耕高雄的企業，包括和碩聯合科技、晉泰科技、台塑石化、合勤科技、鑫蘊林科、富比庫等，提供涵蓋AI工程、國際業務開發、全球供應鏈管理等多元職缺，不僅為在地青年打造優質就業機會，也協助企業補足數位轉型關鍵人力。

    2026年經發局持續參與大學就業博覽會，期望精準對接在地產業人才需求，也讓學生能夠清楚了解高雄在地科技發展與職缺內容。（經發局提供）

    2026年經發局持續參與大學就業博覽會，期望精準對接在地產業人才需求，也讓學生能夠清楚了解高雄在地科技發展與職缺內容。（經發局提供）

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