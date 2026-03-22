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    首頁 > 高雄市

    高雄釣蝦場打群架 警逮6人法辦

    2026/03/22 06:46 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄釣蝦場打群架，警方逮6人依法送辦。（民眾提供）

    高雄釣蝦場打群架，警方逮6人依法送辦。（民眾提供）

    高雄市兩方人馬今天凌晨酒後互看不順眼，於鳳山區1間釣蝦場打群架，2名陳姓男子被圍毆打趴在地成傷，警方據報到場將6人帶所偵辦，警訊後依刑法妨害秩序、傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌，函送高雄地檢署偵辦。

    鳳山警分局五甲派出所今天凌晨接獲報案，指稱鳳山區華興街一處釣蝦場發生打架糾紛，警方獲報後立即派遣警力趕赴現場，同步調動快打部隊支援處置。

    經初步了解，兩方人馬為陳姓男子（45歲）、陳男（41歲）等2人，與陳姓男子（28歲）、洪男（31歲）、洪男（23歲）、張女（30歲）等4人。

    雙方素不相識，今天凌晨酒後於1樓大廳互看不順眼，互嗆看三小起口角，雙方情緒激動徒手扭打，爆發肢體衝突，陳男等2人因人少慘被圍毆打趴在地，造成頭部、臉部及手腳多處擦挫傷。

    警方據報抵達現場，雙方已經打完，衝突暫時平息，將6人員帶回派出所偵訊，雙方互告傷害、恐嚇及妨害自由告訴，警訊後依刑法妨害秩序、傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌，函送高雄地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高雄釣蝦場打群架，警方逮6人依法送辦。（民眾提供）

    高雄釣蝦場打群架，警方逮6人依法送辦。（民眾提供）

    高雄釣蝦場打群架，警方逮6人依法送辦。（民眾提供）

    高雄釣蝦場打群架，警方逮6人依法送辦。（民眾提供）

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