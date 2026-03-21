快儲水！高市3區3/22停水 影響48萬戶用水

高市3區明天停水，影響48萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

台水公司配合台電仁大長庚線及仁資分歧線架空線路地下化施工，高雄市鳳山等3區將於明（22日）週日上午8時至20時停水12小時，另仁武等7區水壓降低，總計影響48萬戶用水，請民眾提早儲水備用。

停水區域為鳳山區忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠義里、武漢里、新強里（高速公路以西）；鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里；三民區本館里、本和里、鼎強里、鼎力里、本上里、本安里、本武里、寶泰里、寶德里、本揚里、寶獅里、本文里、寶業里、寶慶里、寶國里、寶民里、寶龍里、寶安里、寶盛里、寶華里、灣中里、灣利里、灣勝里、灣華里、正順里、正興里、灣復里、灣愛里、灣子里、安發里、安吉里、安寧里、安康里、灣成里、博惠里、鼎盛里、鼎金里、鼎中里、鼎西里、寶興里、本元里、寶珠里、寶玉里、寶中里。

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水壓降低區域為新興區全區、仁武區全區；鳳山區中正里、埤頂里、鎮西里、文英里、忠誠里、海光里、文德里、鳳東里、鎮北里、文山里、曹公里、協和里、北門里、武松里、文華里、文福里、鳳崗里、和興里、文衡里；前鎮區瑞隆里、瑞華里、瑞文里、瑞北里、瑞誠里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞昌里；左營區福山里、菜公里；鼓山區綠川里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、樹德里、桃源里、壽山里、麗興里、惠安里、維生里、延平里、新民里、登山里、鼓岩里、峰南里、山下里、哨船頭里。

三民區精華里、德行里、民享里、達仁里、德智里、同德里、達勇里、德仁里、港新里、港東里、立業里、立誠里、安宜里、安泰里、十美里、德北里、十全里、德西里、鳳北里、鳳南里、博愛里、港西里、長明里、川東里、豐裕里、千北里、立德里、千歲里、力行里、德東里、安生里、鼎泰里、安和里、安東里、達明里、達德里、灣興里、興德里、建東里、千秋里、裕民里、安邦里。

水公司請民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，24小時客服電話1910。

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