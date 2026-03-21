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    首頁 > 高雄市

    復活節限定音樂劇高雄首演 訴說愛與希望

    2026/03/21 15:55 記者黃良傑／高雄報導
    復活節限定音樂劇高雄首演，全劇訴說愛與希望。（教會提供）

    復活節限定音樂劇高雄首演，全劇訴說愛與希望。（教會提供）

    復活節限定的音樂劇今（21）日於高雄首演，首場在國立高雄師範大學演藝廳演出，以音樂為主體的敘事方式，帶領觀眾聆聽、感受，表演者及幕後團隊集結基督徒與非基督徒共同合作，呈現完美且充滿感動的樂章。

    該音樂劇主演內容為走過耶穌基督在世最後7天的生命旅程，今天總計2場次，由美國作曲家羅伯·加德納（Rob Gardner）創作，自2010年由倫敦交響樂團首演以來，於世界各地巡演無數場次，今年復活節前夕，首度於高雄演出。

    國立臺南大學戲劇系及國際事務處語文中心主任劉勇辰也到場觀賞，他表示，能感受製作單位的用心與熱情，在許多敘事環節深受感動；《神的羔羊》音樂劇融合獨唱、合唱、弦樂、說書人與多媒體影像，表達出層層堆疊的音樂旋律，讓每一位聆聽者都能感受到愛與希望。

    該劇跨越宗教、語言與文化力量，表演者及幕後團隊集結基督徒與非基督徒共同合作，呈現完美且充滿感動的樂章，動人心弦的旋律陪伴每一位聽眾越過內心的低谷與歡樂，走向內心平安，高雄場次也圓滿落幕。

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