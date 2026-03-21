為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 高雄市

    「台灣騎時很美麗」登場 11風景區接力掀低碳旅遊風潮

    2026/03/21 15:52 記者黃佳琳／高雄報導
    為推動永續觀光與低碳生活，交通部觀光署啟動「出發吧！臺灣騎時很美麗－2026自行車系列活動」。（茂管處提供）

    為推動永續觀光與低碳生活，交通部觀光署啟動「出發吧！臺灣騎時很美麗－2026自行車系列活動」。（茂管處提供）

    為推動永續觀光與低碳生活，交通部觀光署21日於茂林國家風景區新威遊客中心，正式啟動「出發吧！台灣騎時很美麗－2026自行車系列活動」，宣告全台年度自行車接力盛事揭幕；今年觀光署整合全台11個國家風景區管理處資源，規劃全年不間斷的自行車活動，打造兼具文化體驗與生活美學的騎旅品牌。

    觀光署長陳玉秀表示，台灣素有「自行車王國」美譽，自行車不僅是交通工具，更是深入認識土地的最佳方式；她指出，以每小時約15公里的速度騎行，最能細細感受自然與人文風情，無論是聆聽山林鳥鳴，或隨時停下品嚐在地農產，皆展現「慢旅」的魅力。

    系列活動從3月由茂林風景區「追風尋味自行車小旅行」率先登場，4月至5月接續由雲嘉南濱海、參山等風景區推出濕地與客庄主題騎旅；6月響應「世界自行車日」，推出全民騎乘活動，暑假期間則串聯北海岸、觀音山及花東縱谷，規劃多元騎遊行程。

    秋季進入騎乘黃金期，主打「極點慢旅」，串聯極北、極東、極西與極南四大燈塔，包括富貴角、三貂角、國聖港及鵝鑾鼻，打造環島指標路線；另有西拉雅、澎湖跳島101K、日月潭Come!BikeDay等大型活動接力登場。壓軸則由東部海岸風景區於12月舉辦帶路騎旅，為年度活動畫下句點。

    觀光署指出，目前已建置完善自行車路網，涵蓋環島挑戰路線、16條主題路線及各地休閒路線，滿足不同族群需求，邀請民眾跨上單車，以最貼近土地的方式，發掘台灣山海之美。

    為推動永續觀光與低碳生活，交通部觀光署啟動「出發吧！臺灣騎時很美麗－2026自行車系列活動」。（茂管處提供）

    為推動永續觀光與低碳生活，交通部觀光署啟動「出發吧！臺灣騎時很美麗－2026自行車系列活動」。（茂管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播