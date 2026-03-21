高雄醫療體系跨院合作，數位轉型與精準醫療成亮點。（高雄榮總提供）

為落實「健康台灣」願景，高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及高雄市醫師公會於今（21）日於高雄榮總國際會議中心共同舉辦「健康台灣深耕計畫期中成果展」，衛福部部長石崇良特地南下，勉勵醫學中心成為基層診所的強力後盾。

活動由「健康台灣說到做到論壇」揭開序幕，高雄榮總院長陳金順與高醫執行長分享醫學中心與基層醫療合作的期中成果與未來規劃，透過多達數十項的專題演講及6項實體展演，展現南部醫療體系在優化職場、人才培育、數位賦能、精準醫療及醫療永續等的豐碩成果。

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在數位轉型方面，高榮展示了「數位賦能人才培育」與「電子處方箋智慧轉型」；高醫則推出「數位孿生治療模擬系統」，將尖端科技應用於臨床決策；在精準醫療方面，重點包括高雄智慧眼疾篩檢模式、跨院區的精準醫療聯盟，以及針對兒科急重症與口腔癌的全照護系統 。

另在區域聯防與社會責任方面，也透過「居家醫療區域聯防」與「虛擬移動病房」，成功打破地理限制，建構跨越山海的全人健康守護網，讓「健康台灣」真正落實在市民的生活中。

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