為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 高雄市

    強化消防安全 高雄市消防局深入工廠救災演練

    2026/03/21 11:43 記者陳文嬋／高雄報導
    消防局深入長興材料等工廠，教導員工以現有設備滅火。（記者陳文嬋攝）

    消防局深入長興材料等工廠，教導員工以現有設備滅火。（記者陳文嬋攝）

    高雄市消防局為強化工廠消防安全，派遣專業教官深入長興材料等工廠舉辦救災訓練，模擬工廠危險物品洩漏起火，教導員工以現有設備滅火，提升員工緊急災害應變能力，讓每個人都有自我守衛能力。

    由第五大隊派遣專業教官到場，結合理論與實作演練，深入解析消防知識與滅火技巧，第一階段講授火災基本概念及搶救流程，結合近年工廠火災案例，並於訓練場設施，進行開放空間滅火演練，模擬廠區危險物品於防液堤內洩漏起火，教導員工利用廠內滅火器、消防栓及固定式砲塔等既有消防設備進行滅火操作，透過實火演練過程，讓員工學習到如何在火場中做出正確應對。

    第二階段進行火災搶救綜合演練，針對廠區成品庫房及室內外儲槽起火燃燒等情境，結合廠內自衛消防編組啟動，模擬在消防隊抵達前，進行各項災害應變處置作為，並確認實際執行應變能在規定時間內完成，以強化場所自衛消防編組能力。

    最後由教官提出各項檢討與建議，雙方進行互動式研討；長興材料路竹廠長周志剛感謝消防局長期協助辦理消防演練，不僅讓員工獲得寶貴經驗，也清楚了解火災發生時各自的角色與任務，守護企業安全。

    消防局第五大隊長莊祐佳表示，「自己的財產，自己保護」是近年持續向各類場所推廣的重要觀念，也是落實防火管理制度的核心精神；企業平時應建立完善自衛消防編組與應變機制，定期演練使員工熟悉通報流程、避難引導、初期滅火及安全防護區劃等應變作為，確保災害發生初期能即時有效處置。

    消防局派遣專業教官深入長興材料等工廠舉辦救災訓練。（市府提供）

    消防局派遣專業教官深入長興材料等工廠舉辦救災訓練。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播