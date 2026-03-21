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    首頁 > 高雄市

    高雄智慧城市展被陳其邁點名 鴻海AI幕僚、AI助理吸睛

    2026/03/21 10:54 記者王榮祥／高雄報導
    2026高雄智慧城市展3月20日至3月22日在高雄展覽館舉行，市長陳其邁在開幕式特別提及與鴻海合作的CityGPT。（鴻海提供）

    2026高雄智慧城市展3月20日至3月22日在高雄展覽館舉行，市長陳其邁在開幕式特別提及與鴻海合作的CityGPT。（鴻海提供）

    2026高雄智慧城市展3月20日至3月22日在高雄展覽館舉行，市長陳其邁在開幕式點名與鴻海合作的CityGPT，鴻海則推出AI幕僚、AI助理，呈現AI帶給城市的各種可能。

    高雄市政府近幾年與鴻海互動密切，包括智慧城市、智慧運具等，陳其邁則於智慧城市展中，公開提到與鴻海合作的CityGPT，具備串連資訊孤島的智慧與Agentic AI的自動化實踐。

    鴻海說明，今年以「AI實踐：預見未來城市新體驗」為核心主題，攜手生態系夥伴共同進駐高雄展覽館南館，展位中端出許多CityGPT平台的AI Agent實際案例，包括能跨單位協調運作的AI幕僚、協助突破silo提供優質市民服務的AI助理。

    鴻海指出，「AI幕僚（CityGPT Agent Lab）」是展覽最大亮點之一，當城市面臨突發狀況時，AI幕僚能即時整理情境、釐清影響範圍，在決策前提供判斷依據，讓跨單位能採取一致行動而非各自反應；平時則持續監測城市動態，讓潛在風險在擴大前就被看見。

    「市民AI助理」則是讓智慧城市服務真正走入民眾生活，該助理能將複雜、制式的城市資訊，轉化為貼近市民與遊客需求的實用建議，透過理解使用者的行程、位置與個人需求，AI助理能主動協助規劃大眾運輸路線、安排交通與住宿，並提供周邊景點推薦。更多實際運用範例，歡迎3月20日至22日，到高雄展覽館南館S2136展位體驗了解。

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