台日美三方合作PART2 聖安東尼、熊本來高雄簽MOU

圖說2：高雄市長陳其邁與美國聖安東尼市瓊斯市長及日本熊本市大西一史市長，共同簽署新創產業合作備忘錄。（高市府提供）

繼出訪美國與亞利桑那州、熊本縣簽署三方經濟MOU確立半導體三角戰略，高雄市長陳其邁返台後，再與美國聖安東尼市長瓊斯、日本熊本市市長大西一史，共同簽署新創產業合作備忘錄，攜手推動科技創新與產業交流。

高市行國處說明，美國聖安東尼姊妹市新任市長瓊斯，率市議員及產業代表團一行15人首度訪問高雄，日本熊本市大西一史市長同時間率團親赴高雄簽約，3位市長親自率隊出席三方簽署儀式；美國在台協會高雄分處政治組長黃彤威、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史出席見證。

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三方未來將攜手推動新創產業及中小企業交流合作，也象徵高雄成功將國際合作從「半導體供應鏈韌性」延伸至「新創生態系對接」，展現高雄推動產業轉型與國際接軌的強大動能。

陳其邁表示，高雄與聖安東尼市自1982年締結姊妹市以來，已建立超過40年深厚情誼，而高雄與熊本市自2017年建立友好城市關係後，雙方在文化、教育與產業等領域的交流亦持續深化，也在2024年簽署新創事業合作備忘錄。

高雄、聖安東尼及熊本三市共同簽署新創產業合作備忘錄，深具意義，不僅象徵台美日三方夥伴關係更加緊密外，也將透過具體產業合作，進一步強化城市交流，深化共享的自由民主價值。

聖安東尼市長瓊斯說，樂見三方在既有友誼基礎上，進一步拓展至經濟、安全與產業領域的合作；熊本市長大西一史則分享熊本近年積極推動新創產業發展，盼三方共同促進創新產業發展。

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