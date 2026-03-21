74歲送餐志工嚮往「不老騎士」19年 買新機車參加公益環島圓夢

送餐志工許根旺參加「不老騎士為愛千里」的公益環島旅程圓夢。（記者洪定宏攝）

74歲許根旺在高雄擔任弘道老人福利基金會志工已20多年，目前服務7位獨居弱勢長者；他在2007年弘道首次舉辦不老騎士活動時就很嚮往，直到忙完家計，買新機車圓夢，今年參加「不老騎士為愛千里」的公益環島旅程圓夢，也為「獨居弱勢長輩餐食計畫」募款。

許根旺表示，送餐對有需要的獨居弱勢長輩「真的很重要」，他曾經幫租屋在5樓，因為生病行動不便的長輩送餐，長輩感慨地說：「無法想像如果沒有人送餐，我的下一餐怎麼辦？」

請繼續往下閱讀...

許根旺強調，送餐不只是送上營養餐食，還能及早發現異常，及時協助，以目前依靠資源回收和政府低收入戶補助維生的90歲吳姓阿嬤為例，因為送餐服務，彼此成為聊天的好朋友。

如果他送餐時，看到阿嬤躺在床上，就知道她身體不舒服，雖然要趕著送餐給其他長輩，但還是會多關心了解狀況，立即回報給社工；如果阿嬤坐著，就代表沒有不舒服，可以和阿嬤介紹一下菜色。

許根旺指出，雖然無法幫接受服務的長輩改變經歷，但至少送餐服務可以讓他們有溫飽的餐食，所以他很珍惜騎機車環島圓夢，同時也能幫助弱勢長者餐食服務的機會。

由弘道老人福利基金會舉辦的「不老騎士--為愛千里」活動，3月19日從台中市啟程，20位平均72歲的不老騎士，往南以逆時針方式，展開10天共1027公里的機車公益環島旅程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法