高雄港與波蘭格丁尼亞港簽MOU 合作航運與物流產業鏈

合作備忘錄簽署儀式大合照。左起波蘭台北辦事處Janusz Henryk Bilski處長、波蘭格丁尼亞市Tomasz Augustyniak副市長、波蘭格丁尼亞港務局策略與市場開發處Grzegorz Bławat副處長、高雄市政府羅達生副市長、波蘭發展基金暨區域政策部Jacek Karnowski政務次長、高雄港務分公司陳祖强港務長、港務公司王錦榮總經理。（港務公司提供）

台灣港務公司今天（20日）宣布，與波蘭主要門戶海港之一格丁尼亞港（Port of Gdynia）簽署合作備忘錄（MOU），深化合作航運與物流產業鏈。

高雄港是我國最大的國際商港，長期扮演亞太地區重要貨櫃轉運樞紐角色；波蘭格丁尼亞港為波羅的海沿岸重要深水港之一，近年積極推動港口智慧化與碼頭建設升級，持續作為波蘭海運經濟和歐洲運輸系統支柱。港務公司說，這次雙方簽署合作備忘錄，象徵台灣與中東歐地區港口合作再進一步。

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港務公司說，這次簽署合作備忘錄，高雄港由高雄分公司陳祖強港務長擔任簽約人、王錦榮總經理擔任見證人；格丁尼亞港由格丁尼亞港務局策略與市場開發處副處長Grzegorz Blawat擔任簽約人、波蘭發展基金暨區域政策部Jacek Karnowski政務次長擔任見證人。

港務公司說，雙方期望透過這項合作，建立長期交流機制，在港口智慧化、安全管理及科技發展與創新等領域深化合作，為亞歐航運與貿易往來注入新動能。

港務公司說，兩港未來將在多個面向展開交流，包括港口營運管理經驗分享、智慧港口與數位化應用、綠色港口與減碳措施，以及航運與物流產業鏈合作等。透過建立定期交流與資訊共享機制，雙方將共同提升港口營運效率與國際競爭力。

格丁尼亞港空拍照。（港務公司提供）

港務公司王錦榮總經理致贈高雄港旅運中心紀念浮雕予波蘭格丁尼亞港務局策略與市場開發處Grzegorz Bławat副處長。（港務公司提供）

雙方人員大合照。（港務公司提供）

格丁尼亞港郵輪進港。（港務公司提供）

格丁尼亞港穀倉。（港務公司提供）

格丁尼亞港煤倉。（港務公司提供）

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