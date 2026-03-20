高雄市長參選人賴瑞隆陪車掃 力挺中二選區王立任拚議員初選

民進黨台中市議員王立任（左）邀請立委、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）陪同掃街。（記者張軒哲攝）

民進黨台中市議員初選進入倒數，將於下週3月23日至29日展開電話民調，中二選區（清水、沙鹿、梧棲）共有4位參選人爭取3席，競爭激烈。現任市議員王立任邀請立委暨民進黨高雄市長參選人賴瑞隆陪同掃街，在3個選區內展開車隊掃街，向沿途民眾誠摯拜託，力求通過初選拚大選，尋求連任機會。

今天媒體詢問賴瑞隆在兒童節前，是否會帶孩子出遊？賴瑞隆說，兒童節要到了，一定會帶孩子去走走，但在兒童節前，特地北上力挺王立任，他在地方的服務有目共睹，無論是在教育文化資源的爭取，還是基礎建設的推動，始終站在第一線。

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賴瑞隆強調，中二選區是民進黨在台中非常關鍵的一席，他誠摯拜託海線鄉親，下週接到民調電話時，請務必支持王立任，讓專業、優質的議員留在議會服務。

王立任指出，中二選區這次競爭相當激烈，他不敢有絲毫鬆懈。今日車隊掃街途中經過三區重要路段，沿途許多熱情支持者揮手致意，這幾年對海線的付出，希望能換得鄉親的認可，讓他能順利通過初選，繼續為大家拚連任！

民進黨台中市議員王立任（右）邀請立委、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）陪同掃街。（記者張軒哲攝）

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