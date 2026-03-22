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    個資專題2》個資內容相當廣泛 外國人、優良事蹟者身分均受保護

    2026/03/22 11:05
    個資法保障隱私的內容相當廣泛，民眾使用時若稍有不慎，很容易觸法。示意圖。（記者鮑建信攝）

    個資法保障隱私的內容相當廣泛，民眾使用時若稍有不慎，很容易觸法。示意圖。（記者鮑建信攝）

    記者鮑建信／高雄專題報導

    實施多年個人資料保護法，保障隱私的內容相當廣泛又複雜，甚至連中國或其他國家人民個資均受同等保護，民眾使用時若稍有不慎，很容易觸法。

    個人資料保護法立委宗旨，為規範個人資料蒐集、處理及利用，以避免人格權受侵害，並促進個資合理利用。同法第2條第1款定則明文指出，自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動，及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料等。

    由此可知，個資涵蓋保障的範圍廣泛，有些一目了然，如姓名、出生日期等，但有的卻頗為含糊，例如「得以直接或間接方式識別」，則視個案情節，由法官來認定，因此稍有疏忽，就有可能惹禍上身。

    法界人士舉高等法院高雄分院案例來說，旅遊景點拍照打卡、公共場所錄影留念等，有時會有陌生人入鏡，或者不小心拍、錄他人臉孔，未經對方同意下，擅自PO在個人臉書或社團網站等，甚至LINE群組，公告週知，都有可能、且容易誤觸個資法。

    此外，如情侶分手或者私人糾紛，動輒PO對方姓名、連絡電話、就讀學校、職業或工作地點等，發洩情緒或報復，甚至有些上傳性愛影像，雖然僅有臉部和身體特徵，但因使不特定多數人均可辨識、取得其隱私資料，同樣要接受法律制裁。

    其次，夫妻同住一個屋簷下，對彼此個資一清二楚，一旦因故離婚、分居或失和，以此拿來攻擊對方，因而挨告上法院，及私人恩怨如討債、車禍、鄰居嫌隙、同事相處不睦、朋友吵架等，在對方住處附近，散發印有身分證影本紙張，或在電線桿張賠大頭照等報復行為，時有所聞。

    法界人土又說，個資保護範圍，涵蓋對岸中國的人民，甚至其他國家人民，就連表揚模範生、好人好事代表、金榜題名等，同樣受到約束，不得將其姓名全都露，否則有可能官司纏身，不得不謹慎。

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