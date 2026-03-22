個資專題1》中國民眾個資也受保護 2台人賣個資判刑罕見

劉男等人涉嫌購買中國人民個資，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

記者鮑建信／高雄專題報導

高市劉姓男子夥同洪姓女子，涉嫌透過網路購買中國人民身分證等個資轉售，被高等法院高雄分院依違反個人資料保護法，分別判處徒刑5月和6月，均得易科罰金，相當罕見。

法界人士表示，依據目前兩岸關係條例規定，大陸地區人民也是中華民國國民，依法受個資保護，判決並無不當。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，被告劉男自2021年6月5日起，承租左營區重平路某大樓22樓房屋﹔同案被告邱男（通緝中）則在同年2月1日起，承租隔壁21樓房屋，他和配偶洪女及劉男共謀涉嫌蒐集、處理個人資料。

同年7月初，劉等人在租處，經由Telegram向暱稱「寶媽數據庫」，購買中國女子高淑惠等人的姓名、行動電話號碼、身分證、地址、學歷、銀行卡號等個人資料，再使用通訊軟體飛機、Skype轉售他人，並由邱男收取費用後，交由洪女管理及製作帳務明細。

後因警方偵辦曾姓男子涉嫌詐欺等案，經其供出劉等人涉案，於同年9月15日，持搜索票前往租處搜查，查扣手機、帳冊等大批證物，製作筆錄，釐清案情後，移送橋頭地檢署，並經承辦檢察官偵查、起訴。

橋頭地院開庭調查後，依涉嫌違反個人資料保護法，分別判處劉男和洪女有期徒刑月和六月，如易科罰金，以1000元折算1日，2人不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回，尚未定讞。

值得一提的是，國人設機房行騙對岸民眾，被檢警查獲、起訴後判刑，時有所聞，但單純買個資轉售牟利被判罪，卻頗為少見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法