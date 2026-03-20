全台創舉！高雄中區污水廠暗藏2座小型水力發電機

中區污水處理廠小水力發電安裝現場南加氯池渠道。（圖：高市水利局提供）

「2026高雄智慧城市展」今天登場，高市府水利局以「永續利用再生水、打造用水安全網」為主題設置展區，展示水資源中心智慧營運與再生水循環利用成果，其中展示高雄中區污水廠，利用放流渠道穩定水流及低水頭條件設置2座水力發電機，可長年提供穩定的電力供廠內使用，成全台創舉。

水利局表示，面對氣候變遷與產業發展帶來的用水挑戰，高雄市持續推動再生水與智慧水資源管理，並依高雄臨海產業園區及楠梓產業園區等產業用水需求進行整體規劃，打造「智慧型水資源中心」；透過智慧監測平台整合水質、水量及營運數據，管理人員可即時掌握系統運轉情形並進行趨勢分析與異常預警，提升營運效率與再生水供應穩定度。

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中區污水處理廠也導入低碳營運與能源創能概念，利用放流渠道穩定水流及低水頭條件建置適合的小水力發電系統，設有30kW與20kW兩座機組，並搭配智慧調節閥依流量自動調整進水量，使發電系統可隨水量變化維持穩定運作，提升能源使用效率，創造可靠能源循環方式。

水利局指出，再生水已成為城市因應氣候變遷的重要替代水源，也是支撐產業發展的重要基礎設施，透過「供水穩定、數據透明、低碳營運」的智慧治理模式，持續提升產業用水韌性。

中區污水廠2座小水力發電系統設備。（圖：高市水利局提供）

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