糖尿病面臨截肢還有救 中山大學研發「冷電漿」加速修復潰瘍傷口

中山大學生物醫學科技系特聘教授林哲信團隊，歷經20年研發出「冷電漿」系統，可在不使用抗生素下，幫助傷口快速癒合。（記者許麗娟攝）

高雄智慧城市展今（20）日登場，中山大學在智慧醫療主題館展示 研發的「大面積餘暉放電冷電漿」系統，顛覆傳統依賴抗生素的傷口治療模式，對於糖尿病足面臨截肢的嚴重潰瘍，可加速傷口癒合。

中山大學醫學院副院長、生物醫學科技學系特聘教授林哲信團隊歷經20年研發的「冷電漿」，具有傷口終極修復技術。林哲信指出，電漿被稱為固體、液體、氣體之外帶電的「物質第四態」，像是極光、閃電，都是電漿的展現，電漿往往伴隨著極高溫，難以被利用，團隊技術突破技術，轉化為與人體體溫差不多、可親膚的「大面積餘暉放電冷電漿」。

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林哲信表示，大面積餘暉放電冷電漿本身雖然溫度低，但卻帶了許多活性離子，對於細菌、病毒，有極大的滅殺能力。透過電漿誘發出「活性氧／氮物種」，能快速穿透皮膚表層，達到極佳的滅菌效果，同時刺激組織細胞生長，且作用非常溫和、不破壞深層組織，完全不需要使用抗生素即可促使傷口癒合，甚至不會讓細菌產生抗藥性。

林哲信舉例，初期糖尿病足若使用管型電漿設備，每點僅需治療30秒，共治療3次，慢性傷口即出現顯著癒合。若面臨截肢後的嚴重壓瘡與潰瘍，也可在「完全無使用抗生素敷料」的情況下，經過多次電漿治療使傷口便迅速癒合，透過動物實驗，證明癒合速度可加速30%。

中山大學指出，「傷口終極修復」技術的相關設備榮獲2021年台灣生技大獎，更代表台灣躍上2023年美國 CES 國際消費性電子展的國際舞台，目前該技術已100%由台灣團隊掌握，並技轉給在地企業，預期將為全球龐大的傷口照護市場帶來革命性的改變。

冷電漿技術也被使用於醫美。（中山大學提供）

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