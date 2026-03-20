新列車車廂進行全面優化。（捷運局提供）

高雄捷運岡山路竹延伸線及小港林園線新列車的外觀與內裝，已完成整體規劃設計，為讓民眾了解新列車設計，1比24模型車已於今年3月完成，展現新風貌，並在今年高雄智慧城市展（20至22日）率先亮相。

高雄市捷運局說明新列車外觀設計，以「逐風翱翔」為核心理念，從高雄的產業特色與城市意象出發，設計元素概念由多位專家提供，並由曾設計城市光廊與輕軌車站的在地藝術家林熺俊指導，透過流線型線條，展現城市向前發展的動能，同時展現捷運就像一條城市綠色廊道，串聯岡山路竹到小港林園。

請繼續往下閱讀...

在車廂內裝設計方面，新列車於既有捷運車廂基礎上進行全面優化，透過色彩調整與元素整合，營造明亮、和諧且具有城市特色的乘車環境空間。同時針對座椅、扶手及屏風造型進行優化設計，並於地板、飾板及各式燈具，融入美學元素，提升乘客搭乘體驗。

捷運局長吳嘉昌表示，岡山路竹延伸線及小港林園線是高雄重要軌道建設計畫，新列車設計除著重工程技術與營運需求外，更強調城市意象與文化連結，未來將持續推動相關建設進度，打造兼具科技與美學的軌道運輸系統。

高捷紅線延伸線新列車 ，模型公開亮相。（捷運局提供）

新列車外觀設計以「逐風翱翔」為理念。（捷運局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法