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    首頁 > 高雄市

    高雄神壇暗藏毒品分裝場 木工師傅遭逮

    2026/03/20 10:42 記者黃良傑／高雄報導
    警方攻堅查出卡西酮與毒咖啡包並起獲大批毒品原料與工具。（記者黃良傑攝）

    警方攻堅查出卡西酮與毒咖啡包並起獲大批毒品原料與工具。（記者黃良傑攝）

    高雄蔡姓木工師傅（28歲）被控在鐵皮倉庫偽裝擺設神壇，卻藏身毒品分裝場，高市刑大攻堅梓官區神壇，不僅破獲毒品分裝場，起獲800多公克毒品原料卡西酮1包、毒品咖啡包，還在神壇座上夾層搜出1把改造手槍、21顆子彈。

    據了解，木工兼屋主蔡男否認參與毒品分裝，並推稱槍、彈是一名友人藏放，與他無關，刑大也查獲另2名參與毒品分裝的嫌犯，出現雙方疑互咬局面，警方將3人全數移送法辦。

    刑大偵8隊今指出，日前接獲情資指蔡嫌以網路通訊軟體發送販毒資訊，並利用其設立的私人神壇作掩護，與購毒者進行毒品交易，更將神壇用作毒品咖啡包分裝場所製毒，立即聯合新興警分局共組專案小組，並報請橋檢指揮偵辦、追緝。

    經專案小組多日跟監蒐證，見時機成熟，持搜索票、拘票前往蔡嫌梓官區住處埋伏，趁他外出返家時一擁而上逮捕，帶同至設置的神壇，查獲毒品原料卡西酮1包（毛重800餘公克） 、果汁粉、分裝袋、攪拌機、分裝機、封口機、毒品咖啡包（毛重4餘公克） 、電子磅秤等，並在神壇天花板夾層查獲改造槍枝及子彈等證物。

    全案於警詢後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌解送橋頭地檢署偵辦。

    刑大大隊長鄢志豪強調，為防制毒品危害，透過建立社區反毒通報網，強力掃蕩社區毒犯及瓦解供毒網絡，去年查獲毒品重量較前年增加419.53公斤。

    高市刑大攻堅查出卡西酮與毒咖啡包並起獲改造手槍。（記者黃良傑攝）

    高市刑大攻堅查出卡西酮與毒咖啡包並起獲改造手槍。（記者黃良傑攝）

    毒品分裝場特別將印有「發」的包裝，期待販毒能發大財。（記者黃良傑攝）

    毒品分裝場特別將印有「發」的包裝，期待販毒能發大財。（記者黃良傑攝）

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