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    首頁 > 高雄市

    女兒無照騎車撞死人 媽媽護短出面頂罪

    2026/03/20 10:17 記者黃佳琳／高雄報導
    鄭女在大寮區騎車撞死戴姓騎士，母親竟出面幫她頂罪。（民眾提供）

    鄭女在大寮區騎車撞死戴姓騎士，母親竟出面幫她頂罪。（民眾提供）

    鄭姓女子無照騎機車載母親外出，路口起步時未注意來車，與戴姓機車騎士發生碰撞，導致對方重傷送醫不治。事故發生後，鄭母竟出面頂替，企圖掩護女兒躲避刑責，案經檢警調查後真相曝光，但戴男家屬同意原諒，母女倆被法官輕判緩刑2年。

    判決指出，去年2月28日晚間8點多，鄭家母女騎車行經大寮區光明路與琉球路口，當時天候與視線狀況良好，卻在起步迴轉時未注意左側來車，貿然起駛與直行機車騎士戴男發生碰撞，造成戴男頭部重創及多處嚴重傷勢，經送醫搶救仍宣告不治。

    事故發生後，鄭母為避免女兒無照駕駛遭究責，竟向警方謊稱自己是肇事者，並接受酒測及製作筆錄，企圖誤導辦案方向，但警方調閱監視器畫面及比對，發現說詞與事實不符，揭穿頂替行徑。

    高雄地方法院審理時，母女倆坦承犯行，法官認為，鄭女無照上路本屬違法，又因疏忽釀成死亡車禍，應予加重其刑；趙女則涉犯頂替罪，影響司法調查，但考量2人犯後坦承犯行，且已與死者家屬達成調解並獲得諒解，因此依未領有駕駛執照駕車過失致人於死罪判鄭女徒刑6月、頂替罪判鄭母拘役30日，均宣告緩刑2年，可上訴。

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