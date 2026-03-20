直銷公司財務長離職後化身「幽靈會員操盤手」 狠撈公司近8千萬

亞洲第二大直銷公司前財務長鑽系統漏洞，從公司140項價值7千多萬的產品。（記者黃佳琳翻攝）

曾任亞洲第二大直銷公司財務長的劉姓男子，離職後竟化身「幽靈會員操盤手」，利用遠端駭入公司系統，大量竄改訂單與會員資料，不僅白拿貨品，還詐領高額獎金，法院審理後認定其惡性重大，刑事部分依違反商業會計法等罪判刑2年8月，民事部分判賠7936萬餘元。

判決指出，2023年5月，劉姓男子從公司財務長職位離職後，私下向不知情的友人借用公司會員帳號，建立起由他操控的13人直銷組織，再以組織名義向公司訂了8456萬的蜂蜜、豬肉鬆等140項產品，將產品寄到鼓山區倉庫存放，伺機售出變現牟利。

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劉男安置好產品後，確認前財務部的下屬沒有登出帳號密碼的習慣，於是再利用遠端操作方式，登錄公司後台系統，將他訂貨的產品從「未付款」改為「已付款」，讓公司出現呆帳平白損失7千多萬的貨款，再以13人直銷組織名義，申請到554萬獎金，滙入前妻和女兒的帳戶裡。

刑事部分，高雄地方法院審理時，劉男坦承犯行，但未與公司調解成立，也沒有取得公司諒解，違反商業會計法判刑2年8月，另涉偽造文書部分判刑10月，得易科罰金

公司不勘損失另提民事求償，法官審酌，劉男犯罪手段縝密、時間長達一年，對公司營運造成重大損害，審理時，劉男也沒有爭執，僅表示希望調解，法官判他須全額賠償7936萬2472元，可上訴。

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