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    首頁 > 高雄市

    高人指點？中油前執行長徐漢涉貪棄保潛逃 左營高鐵站到萬巒處處有斷點

    2026/03/20 08:29 記者蔡清華／高雄報導
    中油煉製事業部前執行長徐漢。（資料照）

    中油煉製事業部前執行長徐漢。（資料照）

    中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬，2023年獲准500萬交保，檢方建請科技監控，徐漢最後上傳是在18日晚，昨天下午棄保潛逃，檢警掌握的逃亡路線發現，徐疑有高人指點，從左營高鐵站轉搭火車到屏東潮州，又臨時攔計程車到萬巒，過程處處有斷點，考驗專案小組緝拿本領。

    橋頭地院表示，審理前中油執行長徐漢涉嫌貪污治罪條例等案件，先前曾對被告徐漢限制出境、出海，並實施科技監控處分，亦即命被告配戴電子腳環，每週三、週六晚間9時至11時之間，以手機在住家門牌號碼前自拍後，上傳科控中心以完成電子報到等處分。

    徐漢最後報到是在18日晚間，昨天下午1時55分，接獲科控中心告知，被告徐漢配戴之電子腳環遭到拆卸，院方於下午2時許製作拘票，函請楠梓分局、橋頭地檢署、屏東地檢署等單位全面追緝。

    檢警掌握到徐漢昨天上午獨自先到左營高鐵站，不過，不是要搭高鐵，而是轉搭下南的區間火車到屏東潮州，抵達潮州後，再隨機攔一部計程車到萬巒，近午抵萬巒鄉公所附近的中正路，下車後持利剪，剪斷電子腳環，科控中心發報警示，檢警立即電詢徐漢，但已失聯，證實徐已棄保潛逃，檢警已撒下天羅地網全面追緝，截至今天上午，仍無所獲。

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