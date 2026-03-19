父子因換鎖反目 判決結果出爐

楊父不滿兒子拒交貸款而換鎖，因而涉嫌妨害自由罪，被高雄高分院判決無罪。圖為高等法院高雄分院。（記者鮑建信攝）

屏東楊姓父子不滿兒子拒絕繳交貸款，又說不願同住，於是找鎖匠換鎖；不料卻挨告妨害自由罪，並被屏東地檢署起訴。高等法院高雄分院開庭調查後，仍然認定罪證不足，判決無罪並定案。

警方調查，楊姓父子位於屏東縣的房屋，各有一半產權，並曾因財產糾紛發生嫌隙。2024年8月20日下午，楊父不滿兒子未繳交房屋貸款，又表示不願繼續同住後，他發現房屋門鎖壞掉，才請鎖匠換鎖。

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兒子因小孩放學無法回家，於是提告妨害自由罪嫌，警方傳喚楊父到案說明，製作筆錄後，全案函送屏東地檢署偵查、起訴。楊父應訊指出，兒子因工作關係，早在2023年搬至枋寮鄉居住，孫子原本課後會回來，但有段期間未見，經詢問其子原由，得知因妻子罹癌怕會傳染，故不讓其子女返回，否認犯行。

地院判決楊父無罪後，檢方不服上訴，高雄高分院指出，所謂「妨害自由」是指使用強暴、脅迫，對象仍須以「人」為要件，前提則是當下或及時被害人得以感受遭實施強暴手段，但換鎖時兒子不在現場，因此維持無罪判決，全案落幕。

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