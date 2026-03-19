為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 高雄市

    父子因換鎖反目 判決結果出爐

    2026/03/19 21:35 記者鮑建信／高雄報導
    楊父不滿兒子拒交貸款而換鎖，因而涉嫌妨害自由罪，被高雄高分院判決無罪。圖為高等法院高雄分院。（記者鮑建信攝）

    楊父不滿兒子拒交貸款而換鎖，因而涉嫌妨害自由罪，被高雄高分院判決無罪。圖為高等法院高雄分院。（記者鮑建信攝）

    屏東楊姓父子不滿兒子拒絕繳交貸款，又說不願同住，於是找鎖匠換鎖；不料卻挨告妨害自由罪，並被屏東地檢署起訴。高等法院高雄分院開庭調查後，仍然認定罪證不足，判決無罪並定案。

    警方調查，楊姓父子位於屏東縣的房屋，各有一半產權，並曾因財產糾紛發生嫌隙。2024年8月20日下午，楊父不滿兒子未繳交房屋貸款，又表示不願繼續同住後，他發現房屋門鎖壞掉，才請鎖匠換鎖。

    兒子因小孩放學無法回家，於是提告妨害自由罪嫌，警方傳喚楊父到案說明，製作筆錄後，全案函送屏東地檢署偵查、起訴。楊父應訊指出，兒子因工作關係，早在2023年搬至枋寮鄉居住，孫子原本課後會回來，但有段期間未見，經詢問其子原由，得知因妻子罹癌怕會傳染，故不讓其子女返回，否認犯行。

    地院判決楊父無罪後，檢方不服上訴，高雄高分院指出，所謂「妨害自由」是指使用強暴、脅迫，對象仍須以「人」為要件，前提則是當下或及時被害人得以感受遭實施強暴手段，但換鎖時兒子不在現場，因此維持無罪判決，全案落幕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播