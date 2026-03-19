全國最大！高市第二過港污水幹管備援系統 117年4月完工

高雄市污水系統營運近40年，新建第二過港污水幹管備援系統，總經費54億元，為全國最大污水備援工程。（市府提供）

高雄市污水系統營運近40年，新建第二過港污水幹管備援系統，總經費54億元，為全國最大污水備援工程，目前整體進度超前，將於4月啟動過港段潛盾作業，預計117年4月完工，強化高雄污水處理系統韌性。

前鎮區擴建路過港段管線73年興建完成，深埋海面下21公尺，輸送市中心、愛河沿線污水至中區污水處理廠，是目前下游唯一幹線，一旦老舊破損，污水將流入高雄港及亞灣海域，勢必衝擊生態與經濟。

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水利局爭取內政部國土管理署經費，總經費54億元，打造第二條過港段主幹管及備援系統，讓舊管得以停水檢修延壽，後續聯合操作互相備援，提升城市應變能力。

工程涵蓋新設污水主幹管、推進與潛盾工程，並建置大型抽水站。施工團隊沿新光路及中華路佈設主幹管，並於擴建路深達25公尺地底，採用先進潛盾工法穿越高雄港水域808公尺，佈設內穿2.2公尺壓力管的3公尺大口徑污水管，同步於三角公園地下建置大型揚水站，每日抽水量達56萬噸。

值得一提的是，開挖工程複雜度高、挑戰大，例如潛盾機必須精準穿越台電345KV特高壓地下電纜洞道及既有幹管、三角公園抽水站連續壁開挖深達48公尺且緊鄰營運中輕軌，團隊增作鋼板樁結合預壘樁與保護樁，構築3道防護網，並增設扶壁保護樁，以最嚴謹工法克服困難，降低深開挖潛在風險。

副市長林欽榮今天視察工程，目前進度超前達32.38%，預計7月14日完成潛盾洞道貫通作業，過港段將於今年4月啟動，今年底前貫通達旗津，明年5月完成第一階段目標，117年4月完成總體目標。

高雄市打造第二過港段污水幹管系統，預計117年4月完工。（市府提供）

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