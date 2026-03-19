賴瑞隆接受挑戰 邀蔡英文到高雄爬山

賴瑞隆從小是鉛球選手。（賴瑞隆提供）

前總統蔡英文最近到各地爬山引起話題，民進黨籍立委吳思瑤今（19）日發文「出賣」同黨立委賴瑞隆，說他從小就是「體育資優生」，引起蔡英文注意，向賴瑞隆提出登山邀約；對此，賴瑞隆今天傍晚回應說，他已邀請小英總統到高雄爬山，自己也會加強體能訓練，避免到時候氣喘吁吁。

蔡英文16日透過Threads發文，爆料同行的前基隆市長林右昌、童子瑋約她爬山，結果不僅穿搭不行，爬山一趟就整個人累到氣喘吁吁，「尤其是童子瑋，你才39歲，就喘到不行！」吸引其他民進黨政治人物留言「關心」。

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與賴瑞隆是高中同學的立委吳思瑤，今天在Threads分享與賴瑞隆40多年深厚交情秘辛的影片，並於貼文標註蔡英文，用該影片佐證「賴瑞隆從小就是體育資優生」，希望賴瑞隆被邀去爬山。

貼文曝光後，賴瑞隆留言說「同學，下次邀前輩一起爬柴山」，還強調自己以前曾是田徑隊成員；蔡英文也現身留言區並直接表示︰「體育資優生？跟我一起去爬山吧！」

對此，賴瑞隆今天傍晚進一步回應說，小英總統最近到各地爬山，效果都非常好，他也提出邀約，邀請小英總統到高雄爬山。 雖然過去他是運動選手出身，但是會加強體能訓練，避免到時候氣喘吁吁。

賴瑞隆強調，高雄這幾年進步非常快，「我們也會安排路線，讓小英總統看看高雄漂亮的山海河港」，感受她這幾年對高雄的支持，與對高雄進步發展的投入。

據了解，賴瑞隆國小時加入田徑隊，因體格壯碩而開始接觸鉛球，兩度拿下小學比賽冠軍；更於就讀板橋高中時，在台北縣運動會中拿下第四名，僅次於三位國手級選手，這也是他求學階段最難忘的榮耀之一。

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