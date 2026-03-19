獨家》涉貪2700多萬 前中油執行長徐漢一審判決前棄保潛逃

中油煉製事業部前執行長徐漢傳出棄保潛逃。（資料照）

首次上稿17:13

更新時間18:09（新增案情）

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬，徐漢被羈押1年多後去年6月獲准500萬元交保，但限制出境、出海，且要按時向院方法警室報到，但就在下週23日橋頭地院即將一審宣判前夕，今天傳出徐的電子腳鐐在屏東萬巒被破壞，目前行蹤成謎。

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檢警指出，依照監控軌跡，徐漢今天中午開車先到屏東潮州，接著轉往屏東萬巒，近中午12時許，於萬巒鄉公所附近的中正路路邊將電子腳鐐以利剪破壞遺棄，經監控發報器自動通報，橋頭院、檢立即展開追緝，不排除有專人接應偷渡出海，成為國內首起電子監控嫌疑人破壞腳鐐後脫逃的案例。

徐漢任職中油煉製事業部執行長期間有2億元以下採購案的權限，其經手的工程共有冰水機等8個標案，得標金額自3千萬元至1億9千9百萬元不等，總金額近10億元，查扣不法金額共約3千萬元，其中徐疑涉貪2700萬元。

徐漢被檢方依涉嫌貪污罪起訴後，認為仍有串證、逃亡之虞裁定羈押禁見，多次延押近1年半，承辦法官審酌案情後，去年6月裁定500萬交保。

但為防止徐漢逃匿及串證，以利審判程序之進行，下令限制住居，及限制出境、出海8月，至今年10月屆滿，徐始終否認所有被訴犯行，希望能出國參加兒子婚禮為由，請求不予延長限制出境、出海，均遭法院駁回。

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