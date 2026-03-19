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    首頁 > 高雄市

    雄中全國音樂比賽奪6特優 非全音樂班參賽更難得

    2026/03/19 17:05 記者許麗娟／高雄報導
    雄中學生在今年全國學生音樂比賽，奪得6項特優與2項優等的佳績。（雄中提供）

    雄中學生在今年全國學生音樂比賽，奪得6項特優與2項優等的佳績。（雄中提供）

    高雄中學在114學年度全國學生音樂比賽創佳績，今年共奪得6項特優與2項優等，其中獲獎的口琴四重奏、管樂合奏、打擊重奏，是音樂資優班學生與普通班學生共同組隊參賽，展現「普特融合」的成果。

    雄中指出，在專屬於音樂班的A組賽事中，雄中展現了近乎宰制的高水準表現。木管五重奏A組、鋼琴三重奏A組、以及鋼琴五重奏A組，皆以精湛的技巧與深刻的情感詮釋，榮獲特優殊榮。

    雄中近年也推廣「普特融合」的音樂共好理念，本次獲得特優的口琴四重奏、管樂合奏，以及獲得優等的打擊重奏，皆是由音樂資優班學生與普通班學生共同組隊參賽，打破班級與組別限制的合作模式，雙方在音符中互相磨合、學習，讓普通班學生也能展現高度的熱忱與跨領域的思維。

    除了器樂表現外，雄中傳統強項男聲合唱亦不負眾望，以雄渾且細膩的層次感奪得特優。而弦樂四重奏A組與打擊重奏也雙雙獲得優等肯定。

    雄中表示，音樂比賽的價值不只是獎牌的爭奪，更是在排練過程中培養出的團隊默契與包容力。未來，將持續支持各類藝術活動，讓每一位雄中學生都能在課業與興趣之間找到平衡，用音樂點亮生命色彩。

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