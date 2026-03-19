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    首頁 > 高雄市

    藥師求職未錄取冒名亂發文 美女醫師和解：盼網路鍵盤俠警惕

    2026/03/19 16:38 記者許麗娟／高雄報導
    郝姓藥師冒名何宇苓在群組中不實發言。（何宇苓提供）

    郝姓藥師冒名何宇苓在群組中不實發言。（何宇苓提供）

    高雄大心診所院長何宇苓去年發現，有人假冒她的名義到處在LINE各群組發文，指她需要整形或不實政治言論等，報警調查後發現，竟是2年前到她診所應徵未獲錄取的郝姓藥師所為，雙方近期和解，但也要求公開郝姓藥師的道歉函，希望給網路鍵盤俠們警惕。

    何宇苓表示，去年10月起陸續發現有人冒用她的名稱「大心診所何宇苓院長」，進入各個LINE群組，包括多個藥師徵才群組、醫師群組、舞蹈群組、政論群組，不實PO文刻意引起爭端衝突、毀壞她的個人名譽，報警提告後，查到IP位址為1名郝姓高雄市藥師，該名藥師2024年7月曾經到診所應徵，當初並沒有錄取，後來因為種種原因在2025年開始到處貼文。

    何宇苓說，郝姓藥師在律師見證下公開道歉函，念在醫藥互助互信基礎上，給予年輕人一個改過的機會，也提醒大家當鍵盤俠的法律責任。

    郝姓藥師冒名何宇苓在群組中不實發言。（何宇苓提供）

    郝姓藥師冒名何宇苓在群組中不實發言。（何宇苓提供）

    何宇苓公開郝姓藥師的道歉函，希望讓鍵盤俠們有所警惕，並了解此風不可長。（何宇苓提供）

    何宇苓公開郝姓藥師的道歉函，希望讓鍵盤俠們有所警惕，並了解此風不可長。（何宇苓提供）

    大心診所院長何宇苓遭人冒名發文，氣得報警揪出鍵盤俠，竟是一名曾到診所求職未被錄取的藥師。（擷取自何宇苓臉書）

    大心診所院長何宇苓遭人冒名發文，氣得報警揪出鍵盤俠，竟是一名曾到診所求職未被錄取的藥師。（擷取自何宇苓臉書）

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