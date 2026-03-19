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    首頁 > 高雄市

    高雄透天厝頂樓「長出宮廟」！ 違建大隊要拆了

    2026/03/19 15:15 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄鹽埕區透天厝頂樓，竟有一間宮廟。（記者葛祐豪攝）

    高雄鹽埕區透天厝頂樓，竟有一間宮廟。（記者葛祐豪攝）

    有民眾反映高雄鹽埕區的一間4層樓透天厝，頂樓竟有一間宮廟，顯然是違建；高雄市工務局違建大隊表示，本案已查處在案，已排定4月22日起派工拆除。

    這棟建築位於高雄鹽埕區公園路，建物登記資料是4樓建築，頂樓加蓋的這座廟，外觀看來有3層樓高，等於是4樓變7樓，明顯是違建。

    鄰居透露，屋主的媽媽篤信太陽星君，因此在自家頂樓建蓋小宮廟，方便媽媽參拜修行、打坐。據了解，頂樓宮廟至少有2、30年歷史。

    一位民眾在「脆」平台發文說，做房仲很多違章建築都見怪不怪了，但這種頂樓加蓋正式公廟，還是第一次看到；有人從附近的大樓看過去，宮廟規模不大，但廟宇建築完整，廟宇有前庭，正殿外有天公爐，兩側還有樓梯。

    對此，高雄市工務局違建大隊表示，鹽埕區公園二路這處屋頂違建案，已查處在案，因前次前往拆除時，門鎖無法順利進入，因此尚未拆除結案，已排定4月22日起繼續派工。

    不過，有民眾質疑，這處廟宇存在已久，2011年曾遭人檢舉過，2017年工務局接受採訪時，也表示會列為優先拆除對象，但迄今沒下文，質疑政府處理違建太消極。

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