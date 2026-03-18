動用全台最長內視鏡幫革龜手術仍死亡 解剖結果出爐

誤食漁網的母革龜。（海保署提供）

3月14日，重達280公斤的母革龜誤闖宜蘭縣梗枋漁港，被發現誤食漁網，醫療團隊動用全台最長的3公尺內視鏡幫牠手術，原本恢復狀態一度符合預期，不料16日晚間突發換氣速率下降、失去眼瞼反射，雖然緊急搶救，革龜仍宣告不治。

海保署表示，3月17日，獸醫團隊完成解剖釐清死因，初步研判革龜從食道至胃長度約180公分的消化道皆發現有網具，取出長約9公尺的整條漁網，胃黏膜有部分壞死，不排除有消化道阻塞的問題，腎臟也有明顯的病變，詳細死因則仍待病理報告完成後才得確認。

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海保署指出，革龜是海龜中體型最大的一種，屬大洋型洄游動物，但因為大洋無邊界感的特性，使革龜容易橫衝直撞，故採用大型鯨豚池，以「淺水位」收容這隻母革龜。

海保署強調，革龜食道佈滿特殊生理構造「倒棘刺」，增加移除漁網的艱難，醫療團隊出動全台最長的3公尺內視鏡，歷經數小時手術，原本恢復狀態一度符合預期。

不幸的是，16日晚間9點多，母革龜突發換氣速率下降，並失去眼瞼反射的狀況，醫療團隊立即展開長達90分鐘的急救，遺憾動物反射始終未能恢復，最終於16日深夜11點宣告死亡。

母革龜重達280公斤。（海保署提供）

獸醫團隊解剖母革龜，取出長約9公尺的整條漁網。（張弘榤提供）

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