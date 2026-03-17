高餐大林裕憲、蔡昀蓉以足球主題藝術麵包奪冠 「倒掛金鉤」驚豔國際

高餐大烘焙系學生蔡昀蓉（左）、林裕憲（中）在「UIBC世界盃青年麵包大賽」奪金，感謝教練武子靖（右）的指導。（高餐大提供）

台北國際烘焙暨設備展舉行第54屆「UIBC世界盃青年麵包大賽」，令人振奮的是，高雄餐旅大學林裕憲與蔡昀蓉組成的台灣隊奪得冠軍，並拿下最佳藝術麵包獎，為賽場上最大贏家。

這是繼2023年後再次在台灣舉辦的國際賽事，有來自法國、德國、瑞典、巴西、秘魯與台灣等6國青年烘焙選手參賽，需在限時內完成歐式麵包、餐包、甜發酵點心、丹麥麵包與藝術麵包等5個品項，共做出140個麵包，難度頗高，法國、德國隊分獲亞、季軍。

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UIBC世界盃青年麵包大賽台灣隊為國立高雄餐旅大學烘焙系的林裕憲與蔡昀蓉組成，兩人為了準備這場比賽，每天苦練15小時，訓練速度與手感，今年藝術麵包以「運動（Sports）」為主題，兩人選定「足球」項目，還特別把選手顛倒，做出「倒掛金鉤」的臨場感，呈現運動的力與美，人物表情張力十足；製作可頌時，兩人還把台灣盛產的柳橙、百香果及芒果，以及茉莉花茶融入口味，以象徵光明璀璨的太陽花為造型，在短時間內烘焙出美味又造型別緻的可頌，相當不容易。

兩人開心把金牌留在台灣，他們說，感謝教練武子靖，不斷和兩人一起討論，讓每次練習都有進步，也感謝高餐大師長廖漢雄、陳豐昇及王先正幫忙找資源，還有王柏峰師傅大方出借練習場地，讓所有努力開花結果。

參加「UIBC世界盃青年麵包大賽」的高餐大烘焙系學生林裕憲（右）、蔡昀蓉（左）合力將金牌留在台灣。（高餐大提供）

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