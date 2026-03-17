高雄翁倒斃山坡竟無傷口！兒涉加工自殺遭押 高大成：先驗兩件事

高大成表示，關鍵在動機與死因，死在山坡下卻無外傷，還要檢查兒子身上是否殘留毒物。（記者蔡淑媛攝）

高雄一對邱姓父子前（15日）晚失聯，警方深夜在燕巢區車林巷尋獲精神恍惚的兒子，父親則倒臥在邊坡已無生命跡象，送醫不治，現場發現除草劑及安眠藥空罐，死因可疑，檢方依兒子加工自殺罪嫌聲押獲准，法醫高大成表示，關鍵在動機與死因，死在山坡下卻無外傷，還要檢查兒子身上是否殘留毒物。

警方調查，邱姓父子（子54歲、父80歲）前天晚間9時許與住在台中的女兒視訊，言談間疑似心情沮喪，掛斷電話後邱女便再也連繫不上父子兩人，後來再燕巢山區找到父子，現場查獲除草劑及安眠藥空罐，釐清死者生前是否曾服用，現場跡證與死因之間存在諸多疑點。

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「邱父若自己喝農藥 劑量會超過致命量1倍」

高大成表示，要釐清邱父是自己喝下農藥或安眠藥，或是被餵食，如果是自殺，服用藥物的劑量會超過致命量一倍以上，若是他殺被餵食，服用劑量可能只達到可致命的劑量，因為被餵食，因為毒藥物有味道，不敢多吃，因此化驗體內含毒物量有多高，就會知道是自殺還是他殺，雖然不是100%必然，但這是好的判讀方法。

另外如果是加工自殺，兒子餵毒，手部可能殘留毒藥物，也會被人體吸收，也能化驗出有低劑量。

針對死者是生前掉落山坡或是死在陳屍的第一現場，也能判讀，生前跌落會挫傷流血，死後受傷則不會再出血。

高大成認為，案子的死因或犯案動機，應該是財務問題，也必須釐清，有助案情調查。

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