為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 高雄市

    高雄翁倒斃山坡竟無傷口！兒涉加工自殺遭押 高大成：先驗兩件事

    2026/03/17 17:06 記者蔡淑媛／台中報導
    高大成表示，關鍵在動機與死因，死在山坡下卻無外傷，還要檢查兒子身上是否殘留毒物。（記者蔡淑媛攝）

    高大成表示，關鍵在動機與死因，死在山坡下卻無外傷，還要檢查兒子身上是否殘留毒物。（記者蔡淑媛攝）

    高雄一對邱姓父子前（15日）晚失聯，警方深夜在燕巢區車林巷尋獲精神恍惚的兒子，父親則倒臥在邊坡已無生命跡象，送醫不治，現場發現除草劑及安眠藥空罐，死因可疑，檢方依兒子加工自殺罪嫌聲押獲准，法醫高大成表示，關鍵在動機與死因，死在山坡下卻無外傷，還要檢查兒子身上是否殘留毒物。

    警方調查，邱姓父子（子54歲、父80歲）前天晚間9時許與住在台中的女兒視訊，言談間疑似心情沮喪，掛斷電話後邱女便再也連繫不上父子兩人，後來再燕巢山區找到父子，現場查獲除草劑及安眠藥空罐，釐清死者生前是否曾服用，現場跡證與死因之間存在諸多疑點。

    「邱父若自己喝農藥 劑量會超過致命量1倍」

    高大成表示，要釐清邱父是自己喝下農藥或安眠藥，或是被餵食，如果是自殺，服用藥物的劑量會超過致命量一倍以上，若是他殺被餵食，服用劑量可能只達到可致命的劑量，因為被餵食，因為毒藥物有味道，不敢多吃，因此化驗體內含毒物量有多高，就會知道是自殺還是他殺，雖然不是100%必然，但這是好的判讀方法。

    另外如果是加工自殺，兒子餵毒，手部可能殘留毒藥物，也會被人體吸收，也能化驗出有低劑量。

    針對死者是生前掉落山坡或是死在陳屍的第一現場，也能判讀，生前跌落會挫傷流血，死後受傷則不會再出血。

    高大成認為，案子的死因或犯案動機，應該是財務問題，也必須釐清，有助案情調查。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播