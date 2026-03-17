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    首頁 > 高雄市

    知名塑膠公司工程師 涉圖利承包商上千萬改判緩刑

    2026/03/17 06:48 記者鮑建信／高雄報導
    孫姓高級工程師涉嫌驗收不實，圖利廠商上千萬元，被高雄高分院改判緩刑。（記者鮑建信攝）

    孫姓高級工程師涉嫌驗收不實，圖利廠商上千萬元，被高雄高分院改判緩刑。（記者鮑建信攝）

    國內某知名塑膠公司孫姓高級工程師，涉嫌驗收不實，圖利承包零件廠商上千萬元，被橋頭地院依背信罪重判2年徒刑，高等法院高雄分院則認為公司雖拒絕和解，但廠商已賠償完畢，乃從輕改判2年徒刑、緩刑5年，另支付國庫50萬元定讞。

    判決書指出，被告孫男為某知名塑膠公司仁武保養場高級工程師，負責零件請購、交貨、驗收等事項，余姓包商則為公司供貨廠商，2人因此熟識。

    2021年8月至2023年12月間，孫男獲悉公司向余男訂購「控制閥用控制閥本體、驅動器」等零件，對方實際未出貨或數量短交，他竟涉嫌偽造不實紀錄後驗收通過，並由公司撥款，造成1129萬元損失。

    橋頭地院依背信罪，判處孫男有期徒刑2年6月，他不服上訴指出，在公司服務長達36年，從基層保養做到主管，無怨無悔付出，希望能從輕量刑。

    高雄高分院調查，孫男認罪，沒有前科，並願意和解，卻被公司嚴詞拒絕，但廠商余男已賠償塑膠公司上千萬元，乃改處孫男徒刑2年，宣告緩刑5年，需支付國庫50萬元，另接受法治教育5場，全案落幕。

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