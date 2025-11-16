林俊憲成立西港後援會 風災戶舉牌「謝謝俊憲叔叔幫我 來幫你加油」

丹娜絲颱風受災戶意外現身舉牌，對林俊憲表達感謝與支持。（林俊憲服務處提供）

爭取民進黨台南市長提名，立委林俊憲（中）成立西港後援會開出對地方建設的承諾。（林俊憲服務處提供）

〔記者楊金城／台南報導〕參加民進黨台南市長初選爭取提名的立委林俊憲今天（16日）下午在西港慶安宮成立西港後援會，現場湧入近千位熱情鄉親支持，持續為選情加溫，包括立委郭國文、大北門區後援會總會長周文雄和多位黨籍議員現身力挺，展現林俊憲團結黨內的決心。林俊憲開出對西港的政見，也表示，今天特別選在慶安宮天上聖母面前，向大家許下承諾，要讓西港恢復往日的繁榮，讓更多年輕人回來照顧上一代、養育下一代。

會場中有小朋友、有家戶舉牌「俊憲叔叔謝謝您幫我、我來幫你加油」引起矚目，丹娜絲颱風受災戶意外現身對林俊憲表達感謝與支持，讓林俊憲內心非常感動，也倍感責任重大。

林俊憲指出，隨著南科外溢效應帶動人口移入西港，西港人口已破2萬5千人，然而交通壅塞與育兒設施不足成為迫切課題，為了讓西港的發展更完整，他向中央爭取兩項跨曾文溪的重大交通建設，包括南41線跨曾文溪大橋，從西港大塭寮銜接安南溪埔寮，全案經費71億元，分兩期興建。未來如進入市府，一定列為優先施政計畫。另一個是市道173線跨溪大橋，自西港文化路經後營通往麻豆謝厝寮，連接善化烏橋中路，全案經費38億元，市府已將計畫送中央，預計明年招標。

林俊憲強調，「把交通做好，是為了讓人進來；把育兒設施做好，才能讓人留下來。」他主張盤點閒置公有房舍如廢校、倉庫等空間，設置室內親子館與臨時托育據點，並在各社區公園增設特色遊具與體健設施，讓孩子能安全玩耍、長輩也能健康運動。

