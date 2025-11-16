誓成「高雄隊桶箍」 賴瑞隆：團結才能成就高雄

「來呦！隆作伙」政策說明會今移師高雄岡山，賴瑞隆除闡述對高雄的想法與理念，也宣示有信心扮演「高雄隊桶箍」角色，強調團結才能成就高雄。（賴瑞隆團隊提供）

民進黨立委賴瑞隆「來呦！隆作伙」政策說明會今移師高雄岡山，吸引不少鄉親到場，他除闡述對高雄的想法與理念，也宣示有信心扮演「高雄隊桶箍」角色，強調團結才能成就高雄。

「來呦！隆作伙」說明會今在岡山舉行，在地立委邱志偉、資深媒體人王瑞德、多位議員及跨黨派里長及皆到場力挺，場面熱絡。

賴瑞隆強調，團結才能成就高雄、團結才能延續光榮，他將以實績與願景凝聚眾人成最大公約數，與高雄隊攜手打造更好的家園。

他提到自投入初選以來，已在大高雄辦理逾百場基層座談及市場掃街，這段時間一步一腳印走遍社區、村落、漁村、客庄與部落，深刻感受市民對高雄持續進步的期待。

他指出，自己有信心擔任好「桶箍」的角色，團結全黨、市民，未來會與地方民代攜手大力建設北高雄，讓大高雄均衡發展，同時也會把10年五星政務官、10年第一名立委的實績，結合前瞻遠見的格局與高度執行力的魄力，以及穩健溫暖的特質，凝聚所有力量開創城市新未來。

今說明會包括立委邱志偉、資深媒體人王瑞德，議員黃明太、陳明澤、簡煥宗、何權峰、黃文志、邱俊憲、張博洋及議員參選人蔡秉璁、黃偵琳等人出席；大高雄里長聯誼會也率領多位跨黨派里長及社團代表參與，眾人喊出「高雄隊作伙支持賴瑞隆」。

賴瑞隆推薦議員參選人蔡秉璁。（賴瑞隆團隊提供）

賴瑞隆政策說明會今在岡山舉行。（賴瑞隆團隊提供）

