為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 高雄市

    誓成「高雄隊桶箍」 賴瑞隆：團結才能成就高雄

    2025/11/16 21:51 記者王榮祥／高雄報導
    「來呦！隆作伙」政策說明會今移師高雄岡山，賴瑞隆除闡述對高雄的想法與理念，也宣示有信心扮演「高雄隊桶箍」角色，強調團結才能成就高雄。（賴瑞隆團隊提供）

    「來呦！隆作伙」政策說明會今移師高雄岡山，賴瑞隆除闡述對高雄的想法與理念，也宣示有信心扮演「高雄隊桶箍」角色，強調團結才能成就高雄。（賴瑞隆團隊提供）

    民進黨立委賴瑞隆「來呦！隆作伙」政策說明會今移師高雄岡山，吸引不少鄉親到場，他除闡述對高雄的想法與理念，也宣示有信心扮演「高雄隊桶箍」角色，強調團結才能成就高雄。

    「來呦！隆作伙」說明會今在岡山舉行，在地立委邱志偉、資深媒體人王瑞德、多位議員及跨黨派里長及皆到場力挺，場面熱絡。

    賴瑞隆強調，團結才能成就高雄、團結才能延續光榮，他將以實績與願景凝聚眾人成最大公約數，與高雄隊攜手打造更好的家園。

    他提到自投入初選以來，已在大高雄辦理逾百場基層座談及市場掃街，這段時間一步一腳印走遍社區、村落、漁村、客庄與部落，深刻感受市民對高雄持續進步的期待。

    他指出，自己有信心擔任好「桶箍」的角色，團結全黨、市民，未來會與地方民代攜手大力建設北高雄，讓大高雄均衡發展，同時也會把10年五星政務官、10年第一名立委的實績，結合前瞻遠見的格局與高度執行力的魄力，以及穩健溫暖的特質，凝聚所有力量開創城市新未來。

    今說明會包括立委邱志偉、資深媒體人王瑞德，議員黃明太、陳明澤、簡煥宗、何權峰、黃文志、邱俊憲、張博洋及議員參選人蔡秉璁、黃偵琳等人出席；大高雄里長聯誼會也率領多位跨黨派里長及社團代表參與，眾人喊出「高雄隊作伙支持賴瑞隆」。

    賴瑞隆推薦議員參選人蔡秉璁。（賴瑞隆團隊提供）

    賴瑞隆推薦議員參選人蔡秉璁。（賴瑞隆團隊提供）

    賴瑞隆政策說明會今在岡山舉行。（賴瑞隆團隊提供）

    賴瑞隆政策說明會今在岡山舉行。（賴瑞隆團隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播