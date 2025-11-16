徒手摸麵恐交叉污染高市衛局稽查 麵店多項缺失限期改善

高雄市鹽埕區某麵店店員直接手觸麵體，引發食安疑慮，衛生局限期改善。（衛生局提供）

高雄市衛生局16日接獲社群網路反映，指鹽埕區某麵食店店員手部直接接觸麵體，涉食品安全衛生疑慮，衛生局傍晚派人前往查察，業者表示以手觸碰麵體是為了解硬度以評估煮麵時間。

不過，衛生局認為，業者烹煮時手部時有接觸麵體以外物品，有交叉污染疑慮，已當場要求業者配戴手套並適時更換，以及清潔手部。

稽查人員另查業者已投保產品責任險，並完成食品業者登錄，但發現作業人員未配戴髮帽、指甲過長、未依規定健康檢查，食材未離地、未覆蓋及未分區放置，員工及清潔用品未分區、地板及工作檯面設備不潔等缺失，責令業者限期改善。

衛生局限期業者改善，屆期複查未改善，將依「食品安全衛生管理法」第8條暨同法第44條規定處新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲業者應依食安相關法規加強從業人員衛生管理、教育訓練及設備環境維護，以保障消費者食的安全；並提醒消費者，若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局（07-7134000轉食品衛生科）反映。

