夜驚魂！高雄7旬翁下橋違規右轉 殃及8機車釀9人受傷送醫

高雄陳姓長輩下橋違規右轉，連刷8車釀9人受傷送醫。（民眾提供）

高雄市一名73歲陳姓男子今晚駕車下楠梓區德民新橋，違規右轉與同向一輛機車發生碰撞後，連掃對向待轉區7輛機車，造成9人摔車倒地，受傷送醫治療。

警方調查，陳姓男子73歲，今晚駕駛一輛自小客車，沿著楠梓區土庫一路行駛，下楠梓區德民新橋卻違規右轉，欲右轉清豐二路360巷，先與同向機車騎士於路口發生碰撞，造成機車騎士倒地受傷。



不料陳男發生車禍後，車輛衝往對向待轉區，適逢8人分乘7輛機車停等紅燈，8人當場被撞摔車，倒地受傷哀號，現場怵目驚心，路人發現趕緊報案，呼叫救護車到場搶救。

消防局據報出動6車14人前往搶救，救護人員協助9人包紮傷口後，送往醫院檢查與治療，所幸沒有生命危險。

楠梓警方據報到場處理，對陳男實施酒測，確認無飲酒情事，並勘驗車禍現場，總計造成8車受損、9人摔車受傷，初步認定陳男違規右轉，肇事責任明顯，將送交通大隊進一步判定。

楠梓警分局呼籲民眾應隨時注意交通標誌、標線、號誌的指示，並保持專注，減速慢行，以保障自己和他人的安全。

