藍白再度惡修財劃法 綠委痛批傷害地方財政不公不義

在藍白立委主導下，立法院14日再度三讀通過「財政收支劃分法修正草案」，明定明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年；計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。但本次修法竟未處理分配公式錯誤的條文。對此，民進黨立委賴瑞隆痛批藍白傷害地方財政平衡，重北輕南、重藍輕綠，這是不公不義的修法。

賴瑞隆說，藍白為首惡修財劃法，造成中南部縣市重大損失，高雄就損失了200億元，而這樣的損失，當時民進黨立委曾不斷向包括國民黨立委柯志恩等各委員說明，不要為了藍營縣市的利益，犧牲了綠營縣市、中南部縣市的利益，但藍白國會多數執意通過，導致高雄重大損失。

賴瑞隆說，在執政黨重新提出修法，盼審慎研議時，藍白國會再次惡修，只通過國民黨想要的版本，補足他們認為沒有修齊的部分，造成重北輕南、重藍輕綠的狀況更加嚴重。「我們強烈譴責藍白國會多數暴力傷害地方財政平衡，這是一個不公不義的修法，是中南部、高雄人無法接受的修法。」

賴瑞隆呼籲國民黨高雄市長擬參選人柯志恩出來說明、呼籲藍白國會立即重新檢討、補正錯誤，不要讓重北輕南持續擴大，不要讓國民黨、民眾黨聯手成為一個重北輕南的政黨，讓台灣財政更加惡化、讓台灣的發展更加畸形，讓整個區域之間失衡，這絕非台灣之福，這也是所有台灣人民所無法接受的。

民進黨立委許智傑也批評，藍白第二次更加惡修財劃法，根本是癱瘓中央且不可行的惡修，「主導國民黨政策會的柯志恩，您能秉持良知說句公道話嗎？我們委員們也會要求行政院盡速提出財劃法的版本，希望能夠撥亂反正，呼籲藍白懸崖勒馬，不要置國家正常運作於不顧呀！」

