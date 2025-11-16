為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 高雄市

    高雄廟會封路施放煙火恐吃下多張罰單

    2025/11/16 10:17 記者洪臣宏／高雄報導
    廟會煙火五彩繽紛，卻有污染之虞。（取自社會事新聞影音）

    廟會煙火五彩繽紛，卻有污染之虞。（取自社會事新聞影音）

    網路社群流傳一段影音，內容為高雄市前鎮區某廟會，逕行封路施放五彩繽紛煙火，引來民眾報警，關切「有無開單」。前鎮分局今（16）日表示，已經依法開單舉發，令恐涉及觸犯消防法、空氣污染防制法等規範，已蒐證通報權責單位查處。

    網路社群「社會事新聞影音」張貼的影片顯示，廟會封閉道路施放煙火，一名騎機車員警前往制止，原po關切「有無開單」。

    前鎮分局指出，該影片為8日夜間瑞北路廟會舉辦遶境，主辦單位未依規定申請活動，接獲有民眾在道路上燃放鞭炮妨礙通行報案，立即趕赴現場制止並告發，當場責令廟方即時停止活動及消除道路障礙，並依違反交通管理處罰條例第82條第1項第2款:「在道路兩旁附近燃燒物品，發生濃煙，足以妨礙行車視線。」及違反同法第82條第1項第9款:「未經許可在道路上舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為。」製單舉發。

    另外，有關主辦單位於道路燃放鞭炮恐涉及消防法、空氣汙染防制法等法規範，前鎮分局蒐證後立即通報市府消防局及環境保護局依權責查處。

    前鎮分局呼籲民眾辦理婚喪喜慶活動，應依法向主管機關申請，並遵守核准使用範圍及相關規定，以免影響他人權益。

    廟方未經申請封路施放煙火。（取自社會事新聞影音）

    廟方未經申請封路施放煙火。（取自社會事新聞影音）

