籲政府給予日方溫暖回應 張博洋:日本的事也是台灣的事

張博洋認為日本的事、也是台灣的事，呼籲賴總統給予日方溫暖回應。（翻攝臉書）

愛吃拉麵的無黨籍高市議員張博洋今指出，針對中日近期因為台灣議題衍生的外交風波，他認為日本的事，也是台灣的事，呼籲賴政府給予日方實質、溫暖回應。

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態言論，引發中共高層連日抨擊，張博洋分析中共對日本採取的強硬態度，表面上是對高市早苗施壓，但球其實是丟給台灣，賴政府必須嚴肅面對、謹慎回應。

他認為，中方此舉一方面是為回應前陣子美日領導人「大合體」，另一方面也是要反擊高市首相就任後，在台海問題上「加碼」表態立場；在美中兩核子大國間不太可能直接衝突前提下，中方拿日本開刀、是釋放內部壓力並回應國際局勢的必然手段。

張博洋強調，當中共正式槓上美日同盟，且台海問題已被日方「搶先表態」界定為日本的「存亡危機」時，賴政府態度就至關重要；回應太軟，恐會讓大動作挺台的高市首相看似「自作多情」，回應太硬，島內中共代理人也會藉機操作「賴清德引戰」的輿論。

他舉例，前幾天韓國瑜要求賴總統「放棄稱呼中共為敵對勢力」的做法，就是在幫中共喊價，意圖在美日對中強硬時，讓台灣態度放軟，成為美日眼中的「叛徒」。

張博洋呼籲賴政府當前應採取「恪守原則，溫暖回應」的策略，在原則上應繼續強調互不隸屬、主權自主的堅定態度，在回應上，則必須讓日方理解台日將持續緊密合作、互助。

他重申，台灣需要向國際展現台日雙方是命運共同體，「日本的事，也是台灣的事」，藉此讓高市首相及日本政府對台灣的支持獲得實質的回饋與肯定。

