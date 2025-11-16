關懷家鄉作文賽現場開箱 美濃300學子以文會友

高雄美濃第15屆「關懷家鄉現場作文比賽」，吸引逾300名學子以文會友。（美濃博士學人協會提供）

高雄美濃第15屆「關懷家鄉現場作文比賽」，吸引逾300名學子以文會友，各組優勝名單揭曉，預定12月27日在美濃國中視聽教室舉行頒獎典禮。

由於高雄區國中教育會考寫作測驗分數，將從114學年度國中入學新生起（117學年度高中職入學）納入總積點，並調整會考總積點為36點，其中包含寫作測驗1點，在黃永南基金會經費支持下，美濃博士學人協會和美濃鎮教育會共同舉辦「關懷家鄉現場作文比賽」，期望藉由比賽彰顯寫作的重要性，並提升學子的閱讀素養。

請繼續往下閱讀...

美濃博士學人協會理事長劉永元表示，今年比賽分為5個組別，涵蓋高中職至國小低年級 ，作文題目現場公布，考驗學子的臨場寫作能力和對家鄉的理解深度，其中，高中職組以「給家鄉的一封信」為題，鼓勵學子抒發對家鄉的情感或規劃未來發展藍圖，國中組以「節慶家鄉」為題，引導學生分享家鄉的文化特色或節慶時返鄉的心情。

國小高年級組題目為「我的家鄉味」，探討家鄉味是媽媽的拿手菜、年節粄香、或是濃濃人情味，中低年級組分別以「印象中的家鄉」、「我的家鄉」為題，鼓勵學子介紹自己的家鄉。

南隆國中校長黃啟賓表示，在AI時代，機器可以生成文字，但唯有人類透過深度思考、情感連結與價值判斷所產生「有溫度的文字」，才能真正發揮影響力和領導力，這場回歸家鄉主題的現場作文比賽，正是培養學子獨立思考和人文關懷的最好途徑。

各組評選出前3名佳作，名單如下：高中組第1名吳子瑄（旗美高中）、第2名黃雋宸（旗美高中）、黃湘晴（高雄女中）、第3名陳妍熹（旗美高中）、林承毅（旗美高中），國中組第1名黃湘昀（南隆國中）、第2名張郁琪（南隆國中）、董芮彤（南隆國中）、宋苡蓀（美濃國中）、張怡敏（美濃國中）、第3名羅上喆（龍肚國中）、黃俞瑄（南隆國中）、蕭瑜瑾（南隆國中）、邱文香（南隆國中）、曾子函（美濃國中）、劉禹軍（美濃國中）。

國小高年級組第1名吳羽珏（美濃國小）、第2名邱緗綺（美濃國小）、黃麗尹（廣興國小）、第3名溫心妮（美濃國小）、黃雨萌（中壇國小）、毛胤寍（吉洋國小），中年級組第1名劉佳縈（美濃國小）、第2名吳蕎安（美濃國小）、第3名劉昍穎（美濃國小），低年級組第1名鍾岳翰（吉洋國小）、第2名江沐晨（美濃國小）、第3名施妍霏（吉洋國小）、倉業翔（美濃國小）。

各組特優及優等作品將陸續刊登於《月光山雜誌》，所有得獎作品更將編輯成冊，出版「第十五屆美濃後生文學獎耕讀集」。

高雄美濃第15屆「關懷家鄉現場作文比賽」，分為5個組別，涵蓋高中職至國小低年級。（美濃博士學人協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法