等了11年！高雄鳳山火車站終於有臨停接送區了

高雄鳳山火車站終於有臨停接送區。（記者陳文嬋攝）

高雄市鳳山火車站改建以來，缺乏臨停接送區，地方苦等11年，曹謹路通車後，終於開放臨時停車，也將增設綠帶銜接曹公圳，預計年底完成，美化鳳山門面與水岸景觀。

鳳山火車站2014年6月改建迄今，長達11年缺乏臨停接送區，造成民眾搭車及接送不便，汽機車、公車、計程車於曹公路爭道，過程險象環生，衍生交通亂象。

地方爭取多年，市府完成85期重劃區開發，近來打通車站南側曹謹路，全長280公尺、寬15公尺，規劃為單行道，增設汽機車、計程車臨停接送區；公車站維持曹公路上下車不變。

地方開心接送親友搭火車，車站旁臨時停車不再擔心被開罰單，而且曹謹路順向直通地下停車場，民眾大熱天騎車、開車，不再繞車站一大圈、感到頭昏眼花，才能下到地下停車場停車，直呼停車超方便！

此外，市府也設有人行自行車混合車道，整理與曹公圳銜接處空地，將規劃為帶狀綠帶，串聯綠園道至高雄火車站，目前進行規劃設計，近期將辦理發包作業，預計今年底完成綠帶，讓民眾乘風而行，也能親近水岸，感受鳳山古城、護城河美麗風光。

市府說，曹謹路開放臨時停車，紓解車站臨時接送壅塞情形，提升車站周邊交通整體通行效率，銜接曹公路、和平路、五權路，車站周邊環狀道路成形，配合台鐵開發大樓「空中鳳城」自行招商，創造交通、商業、人流效益，帶動地方經濟、觀光發展。

鳳山火車站將於人行自行車道與曹公圳交界處空地，增設綠帶今年底完成。（記者陳文嬋攝）

