高雄大學與華泰電子啟動「半導體封測學程」 到職獎學金培育人才

高雄大學攜手華泰電子啟動「半導體封裝測試學程」。（校方提供）

位處南部半導體S廊帶核心的國立高雄大學與台灣首家全台資IC封裝測試公司華泰電子簽署合作協議，啟動「半導體封裝測試學程」，推出保證面試與到職獎學金制度，學用合一培育南部新世代封測人才。

高雄大學設有半導體光電製程學程及先進構裝整合技術中心，已形成完整的製程—封裝—測試教育體系，學程設計結合高雄大學豐富的學研資源與企業實務經驗，聚焦晶片封裝、測試與智慧製造等核心技術，培育兼具理論基礎與產線實作能力的次世代封測人才，展現企業與學界攜手共育人才的決心。

校長陳啓仁表示，南台灣正形成完整半導體供應鏈，封裝與測試是銜接晶片與系統的重要環節。「再先進晶片也要透過封測穩定運作。華泰電子是南部最具代表性封測企業之一，它的加入，讓學生從晶片到系統的完整過程都能親身理解，看見半導體如何真正變成世界運作的力量，畢業後即可接軌產業需求。」

陳啓仁指出，雙方近年來共同推動多項教育與人才培育計畫，包括勞動部「S廊帶高科技人才職前訓練計畫」，並開設「AI/GenAI輔助 HR智慧化」內訓課程、「產業新尖兵計畫」等合作專案，為這次學程奠下穩固基礎，邁向「南部半導體共享教育基地」目標。

華泰電子副總經理賴貞伶表示，封測是晶片走向真實世界的最後一哩路，希望讓學生親眼看見晶片從製造、封裝到產品化的完整過程，持續與高雄大學合作產學專案外，同時推動實習與預聘制度，累計已有多位學生進入華泰實習並留任。

高雄大學校長陳啓仁（右）、華泰電子副總經理賴貞伶簽署合作協議，啟動「半導體封裝測試學程」。（校方提供）

