台灣最法國的一個城市！ 法國年度盛事 「思辨之夜」首度高雄登場

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）表示，高雄是台灣最法國的一個城市！（高市府提供）

台法文化交流再深化，法國在台協會繼連續兩年與高市府共同舉辦「法國生活節在高雄」，今年更攜手中山大學於昨（14日）晚舉行法國思想辯論的重要盛事「思辨之夜（La Nuit des Idées）」，法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）親自出席，並表示今年首度選在高雄舉辦，因為這是台灣最法國的一個城市！

「思辨之夜」是法國2016年發起的國際性活動，主要以國家、文化、世代議題為主軸，進行對話與思辨，至今已在全球各地舉行，成為全球性思想盛會。今年特別以「海洋」為主題，呼應今年6月於法國尼斯舉辦的「聯合國海洋大會」，並邀請多位台法專家學者與民代擔任角色，共同探討命題「一座島嶼是否可以拯救世界？」

昨晚的「思辨之夜」法庭，由法國在台協會學術合作暨文化處長周書安（Josué Serres）、中央大學教授林靜怡、旅居台灣的法國企業家貝亞力（Alexandre Paitre），分別化身「主席」、「律師」與「檢察官」角色，並由法國海事學院院士暨巴黎天主教大學海洋研究中心主任Christian Buchet等台法專家擔任「證人」，帶領現場500位觀眾一同思考島嶼與全球永續的關聯。

龍燁表示，法國在台協會自2018年開始在台灣主辦思辨之夜活動，今年與文化部及中山大學合作，在市府支持下，思辨之夜首次移師高雄。龍燁提到「島嶼」這個詞連結著法國與台灣，法國也有很多島嶼，18世紀時科西嘉島完成第一個現代成文憲法，進而啟發法國大革命、也影響了全世界，台灣也是島嶼；龍燁也舉例很多優秀傑出人士也都是來自島嶼，透過各個領域的優異人士，島嶼也可改變世界。

高雄市行政暨國際處長張硯卿指出，法國國會持續展現對台灣的高度關注與支持，法國參議院友台小組自2023年以來，已三度籌組正式代表團訪台，凸顯法國跨黨派國會議員對台灣民主、人權與國際參與的持續友誼，也為更多元的雙邊合作奠定扎實基礎。

法國在台協會年度盛事「思辨之夜 La Nuit des Idées」，昨晚於中山大學舉行。（高市府提供）

