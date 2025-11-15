偷天換日！女大生賣6.5萬金手鍊 歹徒佯裝聊天趁機摸走

歹徒以偷天換日手法，竊走陳姓女大生的金手鍊。（民眾提供）

偷天換日！高雄市一名陳姓女大學生網售金手鍊，約在銀樓估價交易，歹徒佯裝與陳女聊天，趁機將金手鍊握在手裡，再偷放進口袋，誆騙要去領錢落跑，造成陳女損失6.5萬元；警方鎖定對象追緝中。

一名陳姓女大學生自行存錢，買了1條金手鍊，重量4錢1分5厘，價值6.5萬元，近來陳女急需用錢，網路PO文販售金手鍊，引來歹徒預謀犯案。

2人相約11月13日晚間7時許，在鳳山區凱旋路超商碰面，一名男子戴口罩赴約，2人前往銀樓秤重估價6.5萬元，雙方確認買賣金額後，歹徒假好心幫陳女收拾金手鍊，卻將金手鍊握在手裡，佯裝與陳女聊天，轉移陳女注意力，再趁機將金手鍊放進自己口袋，造成布袋內空無一物，再將空布袋裝進紙盒，放入塑膠袋交還陳女。

陳女渾然不覺金手鍊被偷，歹徒稱要去超商領錢，陳女要求現場匯款，歹徒竟反問「你不怕我是詐騙戶頭嗎？」降低陳女警戒心，從容步行離去。

不料陳女當晚等了半小時，卻一直等不到人付款，驚覺有異打開布袋，才發現金手鍊不翼而飛，趕緊報警處理；她今於網路ThreadsPO文事情經過，難過表示手鏈很漂亮，要不是急用，才不會拿出來賣，就當這6.5萬元買一個教訓，希望警方能幫忙找回金手鍊。

鳳山警方據報到場，調閱銀樓監視器畫面，確認歹徒當著陳女面前，趁機偷走金手鍊；警方獲報後立即調閱監視器展開追查，已鎖定特定嫌犯，將持續積極查緝到案。

陳姓女大生被偷的金手鍊。（擷取自Threads yanjun__0620）

