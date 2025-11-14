高雄港郵輪旅客人次超越去年 港務公司：強化亞洲郵輪經濟圈

高雄港郵輪旅客人次超越去年，台灣港務公司總經理王錦榮將重構並強化「亞洲郵輪經濟圈」。（記者洪定宏攝）

台灣港務公司統計，今年截至11月13日，高雄港郵輪旅客9萬891人次，已超越去年全年的9萬805人次，預估明年將達到13萬5千多人次。因此，總經理王錦榮信心喊話，將儘速重構並強化「亞洲郵輪經濟圈」。

王錦榮指出，台灣位於東北亞及東南亞的銜接點，因此政府多年前開始推動「亞洲郵輪經濟圈」，但因疫情而中斷，如今台灣國際郵輪產業大幅復甦，有必要加緊力道擴張。

以高雄為例，掛靠港郵輪的外國旅客一日遊消費金額已達台幣6000元，將與高市府合作規劃以捷運及輕軌路線的觀光商圈；透過「Fly Cruise」（同時使用飛機及郵輪）模式的東南亞及日本旅客也明顯增加。

「亞洲郵輪經濟圈」還包括港務公司與交通部觀光署、縣市政府合作，力邀知名國際郵輪停靠各港口、規劃城市旅遊，也拉高台灣農漁產品供應郵輪餐飲補給產值，以及增加餐旅系學生登船實習的機會。

港務公司統計，今年以高雄為母港的郵輪包括歌詩達郵輪莎倫娜號及麗星郵輪探索星號，莎倫娜號已結束航程，探索星號將從11月16日起，開啟越南及菲律賓的南向之旅，另有北向前往日本沖繩的航程。

明年除了莎倫娜號及探索星號，另有地中海郵輪榮耀號於3月以高雄為母港兩航次，往北前往日本沖繩。

高市府強調，樂見全球旗艦郵輪到來，將積極與台灣港務公司合作，共同協助業者進駐高雄推動母港航程，讓更多郵輪旅客在高雄停留期間，充分體驗港都的熱情與魅力。

掛靠港郵輪國際旅客在高雄的一日遊消費已達台幣6千元。圖為高雄港旅運中心與國際郵輪。（記者洪定宏攝）

