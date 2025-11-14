為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 高雄市

    高雄設蟋蟀聲號誌 助視障者安全通行

    2025/11/14 16:45 記者黃良傑／高雄報導
    高雄首設蟋蟀聲有聲號誌，協助視障者安全通行。（記者黃良傑攝）

    高雄市推動友善城市朝交通號誌著手，在苓雅區等地建置4處有聲號誌，其中有2處為布穀鳥叫聲音，另2處為蟋蟀叫聲，兩者都是協助視障者聽聲辨識是否通行，高市首度設置蟋蟀叫聲的有聲號誌，屬於行人保護的專用時相。

    交通局表示，有聲號誌分為布穀鳥聲、一般鳥叫聲、蟋蟀聲，三者代表的功能略有不同，交通局表示，依法規南北向為布穀鳥的聲音，東西向是一般的鳥叫聲，至於蟋蟀的叫聲，代表該路口是屬於行人保護的專用時向。

    有聲號誌的設置是「身障權益保障推動小組」委員提案，決議由交通局設置，經過與身障協會等團體現場勘查，逐案討論通過建置，目前共完成4個路口的有聲號誌，主要於苓雅區和平路上試辦，未來將再增加6處。

    有聲號誌專案開始推動，是在去年底由市府身心障礙者權益保障推動小組提案，並決議啟動開始設置，經交通局邀小組委員及視障權益推動協會團體共同逐案現勘，擇定10處優先推動。

    目前共完成4處均在和平路廊，可串聯捷運站與高師大校園及周邊住宅區，這次完成四個路口的有聲號誌設置，布穀聲（代表南北向）、鳥叫聲（代表東西向），首次使用「蟋蟀聲」作為行人專用時相提示音的示範路口，採用主動發報式（免觸控），便於視障者聽音辨識。

    市府已爭取相關預算，預計3個月內會再完成6處路口；交通局未來將持續爭取市府和議會支持，編更多預算推動有聲號誌的設置，朝捷運等大眾運輸場站、醫院和學校的周邊，或是洽公的公務機關周邊等，視障者有需求的地方，做為優先設置的考量與規劃。

    苓雅區和平路試辦多種有聲號誌，以提升交通友善度。（記者黃良傑攝）

