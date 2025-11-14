迎戰極端氣候與淨零轉型 中山大學成立「永續辦公室」

中山大學「永續辦公室」揭牌成立，左起中山大學永續辦公室執行長吳涵瑜、副校長兼永續長郭志文、校長李志鵬、副永續長楊靜利及台師大永續管理與環境教育研究所名譽教授張子超。（記者許麗娟攝）

為強化校務治理與淨零轉型的整體布局，國立中山大學今（14）日正式揭牌成立「永續辦公室」，將以科學化策略、跨域合作與在地連結為核心，全面推動校園從研究、教學到生活場域的永續行動，協助產業永續轉型。

中山大學校長李志鵬表示，永續已成為全人類必須立即面對的核心議題。近日台灣才經歷罕見的11月颱風，這種反常現象隨著全球暖化與極端氣候加劇，逐漸被視為常態，大自然正在透過氣候警訊提醒人類環境變遷的迫切性，學術機構於社會中具有責任與影響力。

中山大學於今年六月的校務會議正式通過成立校級「永續發展辦公室」，並於今日揭牌，象徵校務治理進入以永續為核心的新階段。

中山大學副校長兼永續長郭志文指出，永續發展辦公室短期將以既有的永續報告書為依據，全面盤點中山在環境、社會、學術三大領域的資源與成果，並整合各項資訊，深化對利害關係人及重大議題的調查，進一步建置成效評估與揭露平台，提供永續發展委員會制定年度策略的重要依循。

長期而言，將與2050國家淨零轉型策略相互對應，從環境、產業、生活到社會4大範疇展開布局，結合中山大學的研究強項及南台灣的在地需求，推進永續治理並邁向2048達成碳中和的校園願景，同時協助南台灣各產業與社會系統完成永續轉型。

